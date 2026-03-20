Alcaldesa de Toronto quiere impedir el despliegue de ICE en partidos del Mundial

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, declaró el viernes que busca prohibir el despliegue de agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante los partidos del Mundial de Norteamérica 2026 en esa ciudad al considerar que generan "miedo y desorden".

La presencia de estos agentes, desplegados en numerosas grandes ciudades estadounidenses en el marco de la política de deportaciones masivas de la administración Trump, "corre el riesgo de generar miedo en un momento en el que deseamos dar la bienvenida al mundo entero y velar que todos se sientan seguros", según una moción presentada por la alcaldesa.

El ICE cuenta con oficinas en más de 50 países, según su sitio web, aunque sus agentes destinados en el extranjero tienen poderes mucho más limitados que en territorio estadounidense y tienen prohibido llevar a cabo operaciones coercitivas sin el consentimiento del país anfitrión.

Entre las oficinas internacionales del ICE se encuentran Toronto y Vancouver, las dos ciudades canadienses que acogerán partidos del Mundial, el primero organizado de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México.

Muchos aficionados temen viajar a Estados Unidos este verano para el torneo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio, debido a las redadas de ICE, desplegadas por todo el país para detener y expulsar a extranjeros en situación irregular.

En enero, las fuerzas encargadas de la lucha contra la inmigración mataron a dos manifestantes en Minneapolis (Minnesota), lo que provocó una ola de indignación.

Para la alcaldesa de Toronto, el ICE "ha demostrado con sus acciones en Minnesota y en todo Estados Unidos que siembra el miedo y el desorden, y no la seguridad".

Asimismo, se produjeron numerosas manifestaciones en Italia, al margen de los recientes Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde se desplegaron agentes de ICE. Estos últimos no tuvieron ningún papel "operativo", según había señalado el gobierno italiano.