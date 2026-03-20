Portugal estará sin Cristiano Ronaldo para amistosos contra México y Estados Unidos

Cristiano Ronaldo celebra un gol para su equipo Al Nassr de la liga saudí ( FUENTE EXTERNA )

Cristiano Ronaldo, lesionado con su club saudita Al Nassr desde finales de febrero, no forma parte de la convocatoria de Portugal para disputar amistosos de preparación al Mundial contra México y Estados Unidos.

El cinco veces galardonado Balón de Oro sufrió una lesión en los isquios durante un partido del campeonato saudita el 28 de febrero.

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, indicó que "CR7" sufría una "ligera lesión" durante una entrevista concedida esta semana a medios locales, pero no había confirmado entonces si el jugador quedaba o no descartado para estos dos amistosos.

La Seleçao se enfrentará a México el sábado 28 de marzo en México, y a Estados Unidos el martes 31 en Atlanta.

Un año problemático

En los últimos 12 meses, Cristiano Ronaldo ha tenido que gestionar una serie de molestias físicas que, sin ser generalmente graves, han afectado su continuidad tanto con Al Nassr como con la selección de Portugal.

Entre ellas se destacan problemas musculares recurrentes, especialmente en la zona de los isquiotibiales, que lo han obligado a perderse algunos partidos y a dosificar cargas en momentos clave.

A esto se suman episodios de fatiga acumulada, algo lógico considerando su alto nivel de exigencia competitiva y la carga de minutos que sigue acumulando a sus 39 años.

Además de las lesiones musculares, Ronaldo también ha lidiado con pequeños contratiempos físicos, golpes, sobrecargas y procesos virales puntuales, que han interrumpido su ritmo competitivo en distintos tramos de la temporada.

Aunque ninguno de estos inconvenientes ha derivado en una ausencia prolongada, sí han obligado a su entorno a manejar con más cautela su calendario, priorizando su disponibilidad para compromisos importantes.

Este contexto refleja una nueva etapa en su carrera, donde la gestión física se vuelve tan determinante como su rendimiento dentro del campo.