Keylor Navas extiende su contrato con los Pumas de México hasta mediados de 2027

A sus 39 años, el histórico portero costarricense Keylor Navas extendió su contrato con los Pumas de México hasta junio de 2027, se informó este viernes.

Detalles de la renovación de contrato de Keylor Navas

"La historia continúa. Nos emociona anunciar que nuestro capitán líder, Keylor Navas, ha renovado su compromiso con los Pumas", informó la dirigencia del club mexicano en sus redes sociales.

Navas se incorporó a los Pumas en el torneo Apertura 2025 y su contrato tenía vigencia hasta el 30 de junio de este año.

"Siempre dije que quería seguir aquí. Para mí, sentirme bien y ser feliz es esencial. Desde que llegué al club, tanto los compañeros como el cuerpo técnico me han tratado increíblemente bien", comentó el arquero originario de San José.

Reacciones y declaraciones del portero costarricense

"Si la familia está contenta, estamos contentos", añadió Navas en un video publicado por los Pumas en el que aparece con un jersey del club universitario con el número 2027 impreso en el dorsal.

En el video también se ve a Navas en el estadio Olímpico Universitario, sede de los Pumas, en Ciudad de México, acompañado por su pareja y sus hijos.

"Firmar el contrato nos trajo tranquilidad, para mí fue fácil porque mi familia está bien", subrayó el exguardameta de Real Madrid y Paris Saint-Germain.

El portero tico, mundialista en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, firmó la ampliación de su contrato junto con el presidente del club universitario, Luis Raúl González.

jcm7ma