Arbeloa destaca a un Mbappé "al 100%" antes de "ilusionante" derbi ante Atlético

El DT del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmó este sábado, víspera de un "ilusionante" derbi ante el Atlético de Madrid, que su estrella Kylian Mbappé está "al 100%, como demostró en Mánchester" ante el City en Champions.

El domingo (20H00 GMT) en el choque que cerrará la 29ª fecha de LaLiga, el conjunto blanco y el equipo colchonero protagonizarán un derbi de la capital de España entre el segundo y el cuarto de la tabla, clasificados ambos esta semana a cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Lo afrontamos con muchas ganas e ilusión. Sabemos que es un partido muy importante para nosotros por lo que suponen estos tres puntos, por la afición, por el gran ambiente que estamos viviendo en el estadio estos últimos partidos y por la ilusión que se ha creado", afirmó Arbeloa.

Declaraciones de Álvaro Arbeloa sobre Mbappé y Simeone

"Es de los mejores partidos que se pueden vivir como jugador, como espectador y seguro que también como entrenador", añadió el entrenador española, que vivirá su primer derbi en el banquillo, pero ya sabe lo que es enfrentarse al Atlético como jugador del Real Madrid.

Arbeloa destacó la experiencia en esas lides de su homólogo en el Atlético, Diego Simeone: "Es una suerte enfrentarme a entrenadores como Diego Simeone, que lleva muchísimos años en el Atlético demostrando su calidad como entrenador, el talento, dónde los ha llevado, la regularidad que ha mantenido y dónde ha vuelto a colocar al Atlético".

El técnico madridista celebró el regreso de Mbappé -que disputó los últimos minutos en el Etihad de Mánchester- tras varias semanas lesionado.

"Os dije que el día que volviera es porque estaba al 100%. En Mánchester lo demostró. Lo importante son sensaciones: cómo se encontró y cómo se encuentra en los entrenamientos. Máxima confianza, máximas garantías y máxima ilusión en tener de vuelta un jugador tan desequilibrante como él", declaró.

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