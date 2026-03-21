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Tomás Etcheverry
Tomás Etcheverry

El argentino Etcheverry accede a la tercera ronda del Masters 1000 de Miami

Se enfrentará a la promesa española Rafael Jodar

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    El argentino Etcheverry accede a la tercera ronda del Masters 1000 de Miami
    Tomas Etcheverry (FUENTE EXTERNA)

    El argentino Tomás Etcheverry alcanzó este sábado la tercera ronda del Masters 1000 de Miami al imponerse en dos sets al belga Zizou Bergs.

    Etcheverry, vigesimonoveno favorito, ganó 7-6 (7/5) y 7-6 (7/3) a un rival que acabó exasperado por cometer errores no forzados en ambos tie breaks.

    Rivalidad emergente entre Etcheverry y Jodar en tercera ronda

    Más sólido y paciente que su adversario, el tenista de La Plata desaprovechó un quiebre de ventaja en la segunda manga, pero, de nuevo, tuvo una mayor sangre fría en el desempate.

    En tercera ronda, Etcheverry se enfrentará a la promesa española Rafael Jodar, que acaba de ganar sus dos primeros partidos en un Masters 1000.

    El joven de 19 años superó las clasificaciones en Miami y dispuso del australiano Aleksandar Vucic con un contundente 6-1, 6-2, en apenas 55 minutos.

    Resultados destacados de tenistas argentinos en Miami

    "Me estoy encontrando muy bien en la pista, pero creo que no hay que ponerse ninguna expectativa, sino ir partido a partido y que te sirva como aprendizaje para el futuro", dijo tras el partido el madrileño, que en un año ascendió del puesto 908 al 86 del ranking.

    La victoria de Etcheverry llega un día después de que tres compatriotas cayeran eliminados: Sebastián Baez, Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone.

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    • Argentina tendrá a otro representante en tercera ronda, ya que Francisco Cerúndolo, cabeza de serie número 18, se medirá a Thiago Agustín Tirante por la tarde.

    gma/cl

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