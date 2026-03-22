Manchester City se lleva primer título del año al ganar la Copa de la Liga inglesa

Los jugadores del Manchester City celebran con el trofeo tras la victoria del equipo en la final de la Copa Carabao entre el Arsenal FC y el Manchester City FC, en Londres, Gran Bretaña, el 22 de marzo de 2026. ( EFE/EPA/TOLGA AKMEN )

El Manchester City se impuso 2-0 este domingo al Arsenal en la final de la Copa de la Liga inglesa disputada en Wembley, ganando así el primer título doméstico de 2026 y precisamente contra los Gunners, su rival también en la lucha por la Premier League.

Un doblete de Nico O'Reilly en la segunda mitad (60', 64') aseguró la novena Copa de la Liga del Manchester City y evaporó la posibilidad de que el Arsenal logre un cuarteto de trofeos en esta recta final de la temporada.

Líderes en Premier League, en cuartos de final de Liga de Campeones y de la Copa de Inglaterra, el Arsenal tropieza en su primera opción de título, pero todavía aspira a coronarse en los tres principales.

Por su parte el City, segundo en el campeonato y recién eliminado de Liga de Campeones contra el Real Madrid, asegura un título en medio de una temporada donde está siendo demasiado irregular. Al igual que los Gunners, los Citizens también siguen en liza en la otra copa doméstica.

El domingo, ambos equipos alinearon a sus guardametas suplentes pero uno de ellos vivió un sueño en Wembley y el otro una pesadilla.

El inglés James Trafford, a quien le parecía prometida la portería del Manchester City esta temporada hasta que la precipitada salida de Gianluigi Donnarumma de París cambió los planes citizens, se reivindicó con una acción espectacular en el inicio del partido.

En la misma jugada Kai Havertz y Bukayo Saka por partida doble contaron se vieron anulados por una espectacular triple atajada de Trafford (7').

Esa triple ocasión fue la más clara del partido hasta un cabezazo de Erling Haaland justo antes del descanso (45+1').

Pesadilla para Kepa

Pero tras el paso por el vestuario, la acción se trasladó a la portería de los gunners, ocupada por el español Kepa Arrizabalaga.

El arquero vasco tuvo un primer descuido en una salida del área en la que terminó cometiendo falta sobre Jéremy Doky, sancionada con tarjeta amarilla (51').

Para entonces el City estaba asediando el área Gunner, y en un balón aéreo enviado por el francés Rayan Cherki, Kepa saltó para atrapar el esférico... que se escapó entre sus guantes y cayó delante de Nico O'Reilly, que solo tuvo que empujar el balón con la cabeza para abrir el marcador.

De nuevo O'Reilly, y de nuevo de cabeza, el Manchester City anotó el segundo, aprovechando el nerviosismo de la defensa londinense.

Dos mazazos encajados en apenas cinco minutos que dejaron sin reacción al Arsenal hasta pasados unos minutos, cuando volvieron a llegar al área de Trafford.

El defensa italiano Ricardo Calafiori contó con dos ocasiones para haber reducido distancias: la primera, un cabezazo a manos del guardameta inglés (73'); la segunda, un disparo desviado (78').

Ninguna de las dos cambió el devenir del partido y Wembley se tiñó de azul celeste.

En la final de este torneo en 2019, entonces como arquero del Chelsea, Kepa fue también protagonista, al rechazar ser sustituido por el argentino Willy Caballero antes de la tanda de penales perdida contra el City, provocando el enfado de su entrenador Maurizio Sarri.