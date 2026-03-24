Griezmann prueba la aventura americana y ficha por Orlando a partir de julio

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El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann jugará en el Orlando City a partir del próximo julio, anunció este martes el club de la Major League Soccer , el campeonato estadounidense.

"Hemos fichado al ícono mundial del fútbol y ganador del @FIFAWorldCup @AntoGriezmann procedente de @Atleti", tuiteó la entidad.

"Se unirá al club en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-28, con opción a la temporada 2028-29 como Jugador Franquicia", precisó el club en su comunicado.

En su web, el Orlando ha puesto en marcha incluso una cuenta regresiva hasta el día del debut del francés con su nuevo equipo: será el 25 de julio contra Nashville. Quedan 123 días.

- "Momento histórico" para Orlando -

"Traer a Antoine a Orlando es un momento histórico no solo para nuestro club, sino para nuestra ciudad, nuestros aficionados y para la Major League Soccer", declaró en el comunicado Mark Wilf, propietario y presidente del Orlando City SC.

"Nuestro objetivo es construir de forma constante una plantilla con nivel de campeonato cada año, y sumar a un jugador de clase mundial como Antoine refuerza ese compromiso y nuestra confianza en lo que el club puede lograr", añadió un Griezmann que en el comunicado aparece ya vestido con la camiseta morada del Orlando y firmando su contrato.

"Estoy muy ilusionado por comenzar este nuevo capítulo de mi carrera con Orlando City", declaró Griezmann, citado en el comunicado de su nuevo equipo, del que destacó "una fuerte ambición y una visión clara para el futuro".

Griezmann, de 35 años, se unirá a la MLS tras una exitosa carrera en Europa, sumando 298 goles y 132 asistencias en 792 partidos con los colores de la Real Sociedad, Barcelona y Atlético de Madrid, club del que es su máximo goleador histórico con 211 tantos.

En estos años ganó una Copa del Rey en 2021 con el Barcelona, una Europa League con el Atleti (2018), además de la Supercopa de Europa (2018) y de España (2014), además de ser finalista de la Liga de Campeones con el equipo rojiblanco en 2016.

Como internacional francés, jugó 137 partidos y marcó 44 goles, siendo su mayor logro el Mundial de Rusia 2018.

- "The Last Dance" -

El atacante aspira a varios títulos con los colchoneros esta temporada: debe disputar la final de la Copa del Rey el 18 de abril contra la Real Sociedad, su primer club, justo después de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona, donde también jugó, los días 8 y 15 de abril.

Por ello, Griezmann publicó poco después un mensaje en Instagram dirigido a los aficionados atléticos: "Pero dejemos, de momento, el futuro en el futuro: porque todavía no me voy. Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League".

"Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos. Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre", añadió.

Griezmann calificó sus 10 años como rojiblanco como "un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender".

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