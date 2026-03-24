Lukaku, baja de Bélgica para amistosos ante Estados Unidos y México

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El delantero Romelu Lukaku, que desea aprovechar la tregua internacional "para optimizar su condición física", no participará en los partidos amistosos de Bélgica contra Estados Unidos el sábado y ante México el martes próximo, informó la Federación Belga (RBFA).

El máximo goleador de la historia de los Diablos Rojos (89 tantos en 124 partidos internacionales) intenta recuperar la forma después de haber estado apartado de los terrenos de juego por lesión durante la primera parte de la temporada.

Lukaku, de 32 años, ha tenido dificultades en su club, el Nápoles, donde el entrenador Antonio Conte da prioridad al danés Rasmus Højlund.

Impacto en la preparación para el Mundial

La baja anunciada este martes es un nuevo revés para el seleccionador Rudi Garcia, que ya tiene que arreglárselas sin otros dos delanteros, el jugador del Brujas Hans Vanaken y el extremo del Arsenal Leandro Trossard.

El técnico francés había dicho el viernes que contaba con permitir a Lukaku "recuperar el ritmo de los partidos" en los encuentros programados en los próximos días en Atlanta y Chicago, a menos de tres meses del Mundial (11 junio-19 julio).

El guardameta Thibaut Courtois, que se lesionó la semana pasada con el Real Madrid, es la otra ausencia destacada en una selección belga que registra el regreso del mediocampista Kevin De Bruyne tras varios meses de baja.

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