Turquía gana a Rumanía y jugará ante Eslovaquia o Kosovo por un billete al Mundial

Momento de acción del partido de repechaje de Turquía clasificatorio al Mundial 2026 ( AFP )

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¿Cómo se definirá la clasificación de Turquía al Mundial 2026?

Turquía se impuso 1-0 a Rumanía en la semifinal de la repesca de clasificación para el Mundial de 2026, este jueves en Estambul, y se jugará su participación en la Copa del Mundo el martes (18h45 GMT) en Eslovaquia o Kosovo.

En el estadio del Besiktas, los turcos pasaron apuros, pero lograron conservar la ventaja obtenida gracias a un gol del lateral Ferdi Kadioglu (53'), perfectamente asistido por el centrocampista del Real Madrid Arda Güler.

Los turcos visitarán a los eslovacos o a los kosovares que se enfrentan esta noche a las (19h45 GMT).

En la final de la ruta C de la repesca de clasificación de la zona europea , cuyo ganador obtendrá su billete para el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio - 19 de julio).

Turquía no participa en un Mundial desde la edición de 2002, en la que logró un sorprendente tercer puesto.