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Mundial 2026
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Turquía gana a Rumanía y jugará ante Eslovaquia o Kosovo por un billete al Mundial

Los turcos visitarán a los eslovacos o a los kosovaresque se enfrentan esta noche

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    Turquía gana a Rumanía y jugará ante Eslovaquia o Kosovo por un billete al Mundial
    Momento de acción del partido de repechaje de Turquía clasificatorio al Mundial 2026 (AFP)

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    ¿Cómo se definirá la clasificación de Turquía al Mundial 2026?

    Turquía se impuso 1-0 a Rumanía en la semifinal de la repesca de clasificación para el Mundial de 2026, este jueves en Estambul, y se jugará su participación en la Copa del Mundo el martes (18h45 GMT) en Eslovaquia o Kosovo.

    En el estadio del Besiktas, los turcos pasaron apuros, pero lograron conservar la ventaja obtenida gracias a un gol del lateral Ferdi Kadioglu (53'), perfectamente asistido por el centrocampista del Real Madrid Arda Güler.

    Los turcos visitarán a los eslovacos o a los kosovaresque se enfrentan esta noche a las (19h45 GMT).

    En la final de la ruta C de la repesca de clasificación de la zona europea, cuyo ganador obtendrá su billete para el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio - 19 de julio).

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    • Turquía no participa en un Mundial desde la edición de 2002, en la que logró un sorprendente tercer puesto.
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