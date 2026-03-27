El Barcelona estima la baja de Raphinha en unas cinco semanas

El delantero brasileño del Barcelona Raphinha celebra su gol durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. ( ARCHIVO/ EFE )

El atacante brasileño Raphinha, lesionado en el muslo derecho durante el amistoso perdido 2-1 por su Seleçao ante Francia el jueves en Estados Unidos, estará de baja unas cinco semanas, estimó este viernes su club, el FC Barcelona, en un comunicado.

El jugador ha abandonado la concentración de Brasil y no estará en el amistoso del martes ante Croacia en Orlando (Florida, Estados Unidos).

Si se cumple la estimación comunicada por el Barça, se perdería todo el mes de abril con su club, lo que implica en principio unos cuatro partidos de LaLiga española (Atlético de Madrid, Espanyol, Celta, Getafe)

El Barcelona es líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, y sobre todo la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones europea ante el Atlético de Madrid (8 y 14 de abril).

Descripción de la lesión

"El jugador del primer equipo Rafael Dias 'Raphinha' sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) a raiz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia. Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento pertinente. El tiempo aproximado de recuperación es de cinco semanas", explicó el Barça en su texto.

Raphinha fue cambiado en el descanso y reemplazado por Luiz Henrique, en un partido en el que Wesley, de la Roma, también se lesionó y fue cambiado en el minuto 71.

Esta campaña, el balance de Raphinha es de 19 tantos en 31 partidos disputados. En la Liga española, el extremo brasileño ha firmado 11 de sus tantos y ha dado además tres asistencias.

En la actual Liga de Campeones, Raphinha ha anotado tres tantos.