Aficionado muere en la reapertura del estadio Azteca

Vista panorámica del estadio Banorte en Ciudad de México ( AFP )

Un aficionado que se encontraba en estado de ebriedad falleció el sábado en el estadio Azteca debido a una caída que ocurrió horas antes del partido de reapertura del inmueble entre México y Portugal, preparatorio para el Mundial 2026.

"En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México (Azteca), un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida", informó la Secretaría de Seguridad Civil en un comunicado.

La AFP constató la llegada de la Policía Auxiliar de la capital mexicana para las investigaciones y de una unidad vehicular del Servicio Médico Forense para levantar al fallecido.

El aficionado fallecido es una persona del sexo masculino de aproximadamente 27 años.

Detalles sobre la reapertura y próximos eventos en el estadio

Testigos del accidente declararon que el finado tenía la intención de ir al sanitario, y al percatarse de que el baño se encontraba lejano, para acortar camino decidió subir a un muro del que cayó a una altura aproximada de 14 metros y murió al instante.

Este sábado, el estadio Ciudad de México (antes Azteca y ahora Banorte por motivos de patrocinio) abrió sus puertas luego de 22 meses de trabajos de remodelación con motivo del Mundial de Norteamérica 2026.

El Azteca, que ya fue sede de las finales de los mundiales de México 1970 y México 1986, albergará el partido inaugural de la Copa del Mundo de este año, entre el Tri y Sudáfrica el 11 de junio.

Además, será sede de otros dos partidos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.