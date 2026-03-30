Messi será titular en amistoso frente a Zambia, anuncia Scaloni

"(Lionel) Messi va a estar de inicio mañana", anunció Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, apenas comenzó su rueda de prensa del lunes previa al amistoso de preparación mundialista contra Zambia, en Buenos Aires el martes.

El DT de la Albiceleste dio por hecho que el histórico "10" comenzará el duelo ante la selección africana, último partido como local que el campeón del mundo disputará antes del Mundial Norteamérica 2026, donde buscará retener la corona.

"Lo importante es que venga y disfrute de estar en un Mundial, que teóricamente va a ser el último. Queremos que lo disfrute, porque después se extraña jugar todas estas cosas", consideró el DT de Argentina.

"Van a jugar la mayoría de los jugadores que conocemos. Esta va a ser la última prueba. Luego haremos cambios para ver a algunos chicos, pero la idea es que juegue el equipo más conocido", destacó Scaloni, que fue claro en la búsqueda de mejorar después de un pálido triunfo por 2-1 sobre Mauritania el viernes.

"Estoy convencido de que el nivel del equipo no es el del otro día. Si vemos que el equipo no está, buscaremos opciones. Pero se merece un voto de confianza", insistió el conductor.

Scaloni elevó a la AFA la primera lista de 55 jugadores convocados para el Mundial. La definitiva, con el corte de 26 futbolistas, se dará a fines de mayo.

"La lista la tengo bastante clara, pero si los rendimientos no son los adecuados tomaremos medidas para llevar lo mejor posible, buscamos lo más cercano a la perfección", insistió.

"Los jugadores que llevan tiempo con nosotros llevan algo de ventaja porque los conocemos, pero esa ventaja la tienen que sostener, y todos saben que lo del otro día (contra Mauritania) no se puede repetir", evaluó Scaloni.

El DT habló sobre la posibilidad de renovar contrato por un tercer ciclo con la selección, y dijo que "éste es el lugar es el que todo argentino desea estar".

"¡Cómo no me va a seducir estar acá! Pero ahora no es importante hablar de eso. Se verá después", dijo.

Scaloni cerró la conferencia recordando a Joaquín Panichelli, que abandonó la concentración tras sufrir una grave lesión en un entrenamiento la semana pasada. "Fue difícil... No se merecía esa lesión".

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