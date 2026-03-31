Italia verá su tercer Mundial consecutivo por televisión, hito para Bosnia

Momento de acción del partido entre Bosnia-Herzegovina e Italia por un puesto en el Mundial de Fútbol 2026 ( FUENTE EXTERNA )

<app-viewer-title></app-viewer-title>

No hay dos sin tres y la maldición del repechaje golpeó de nuevo a Italia. Ausente de los dos últimos mundiales, la Nazionale no estará en la edición de Norteamérica 2026 tras perder ante Bosnia en los penales (1-1, 4-1) en la final de la repesca europea este martes en Zenica.

Es ya una mala costumbre para Italia, tetracampeona del mundo y doble campeona de Europa, pero el mazazo es contundente y difícil de digerir para un país loco por el "calcio".

Al igual que para los mundiales de 2018 y 2022, a la Nazionale se le atragantó el repechaje, en esta ocasión ante Bosnia (66ª en el ranking FIFA).

Italia se adelantó con un gol de Moise Kean (15') tras un error del arquero local Nikola Vasilj en la salida del balón. Para el delantero de la Fiorentina fue su octavo gol en sus ocho últimos partidos internacionales.

- Una expulsión decisiva -

Pero los locales igualaron por medio del delantero Haris Tabakovic (79') al aprovechar un rechace de Gianluigi Donnarumma, después de la expulsión del central azzurro Alessandro Bastoni en el minuto 41 por una falta cuando era el último hombre.

Una expulsión que supuso también la sustitución del delantero de origen argentino Mateo Retegui por el defensor Federico Gatti.

En la tanda fatídica, Donnarumma no detuvo ninguno de los cuatro lanzamientos de los bosnios, que disputarán el segundo Mundial de su historia.

Pio Esposito y Bryan Cristante fallaron para la Azzurra de Gennaro Gattuso desde los once metros en un partido bajo un clima hostil en el pequeño y vetusto estadio Bilino-Polje.

Antes, en la prórroga, Italia creó más peligro. Pero Palestra fue frenado justo antes del área por Tarik Muharemovic (102'), en posición de último defensor, lo que solo le supuso una amarilla para indignación del banco italiano.

Francesco Pio Esposito vio cómo su cabezazo era despejado in extremis por el guardameta bosnio (105+1'). Primer lanzador italiano en la tanda de penaltis, el prodigio del Inter de 20 años envió el balón alto e Italia no se repuso.

"Estoy orgulloso de mis jugadores, por su actuación, por todos sus esfuerzos, por el amor que han demostrado durante este partido", declaró Gattuso.

"Pero así es el fútbol, lo han dado todo. Si alguien tuviera que exprimir todo de mí ahora, no saldría nada de mi cuerpo, ni sangre, nada; duele, porque la necesitábamos (esta clasificación) por nosotros, por nuestras familias, por toda Italia, por el fútbol italiano", añadió.

- La maldición del repechaje -

En las dos precedentes Copas del Mundo, la Azzurra no superó el escollo del repechaje, en ambas ocasiones en casa, contra Suecia para el Mundial ruso, y ante Macedonia del Norte cuatro años después para el torneo de Catar.

Italia había terminado segunda de su grupo I de clasificación (18 puntos), por detrás de Noruega, que le derrotó en sus dos enfrentamientos (3-0 en Oslo y 4-1 en San Siro).

Este fracaso podría costar el puesto a Gennaro Gattuso, nombrado seleccionador en sustitución de Luciano Spalletti en junio de 2025 tras la debacle en Noruega al inicio de las eliminatorias.

Sin embargo, al final del encuentro, Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), le pidió a Gattuso quedarse.

"Le he pedido a él que se quede, y le he pedido a (Gianluigi) Buffon que continúe a cargo del área deportiva", declaró a la prensa el dirigente.

Al ser consultado sobre si aceptaría la invitación de Gravina, Gattuso reiteró lo que ya había dicho a la cadena italiana RAI, sobre que aquello "no era lo importante".

Bajo la dirección del antiguo centrocampista del AC Milan, campeón del mundo en 2006, Italia ganó seis de sus ocho últimos partidos. "La derrota duele demasiado", expresó el entrenador tras la eliminación.

Gattuso, de 48 años, logró además instalar un espíritu de equipo en una selección italiana (12º en ranking FIFA) que adolece en los últimos tiempos de grandes talentos individuales y de jugadores carismáticos.

Durante la fase final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio-19 de julio), Bosnia, que disputará su segundo Mundial tras Brasil 2014, se enfrentará en el grupo B a Canadá, Catar y Suiza.