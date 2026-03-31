Panamá gana confianza rumbo al Mundial tras vencer en amistoso a Sudáfrica

Panamá se prepara para su participación en el Mundial de Fútbol 2026 ( FUENTE EXTERNA )

Panamá venció en Ciudad del Cabo este martes 2-1 a Sudáfrica en el segundo amistoso al hilo entre ambas selecciones, un resultado que da alas a los canaleros rumbo a su debut en el Mundial de 2026 frente a Ghana, en dos meses y medio.

Mbekezeli Mbokazi (64') anotó para los sudafricanos y José Córdoba (58') y Jiovani Ramos (77') para los panameños, que mostraron oficio para maniatar a un rival que tuvo la posesión del balón, pero fueron incapaces de crear muchas ocasiones para marcar.

Ambos equipos, que empataron 1-1 el pasado viernes en Durban, disputaron estos amistosos pensando en el arranque de la Copa del Mundo, donde Sudáfrica jugará el partido inaugural ante México el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Panamá, por su parte, debutará ante Ghana el 17 en el BMO Field, en Toronto, Canadá. Los panameños serán los únicos centroamericanos en la máxima cita del fútbol.

Los canaleros mejoraron sus prestaciones en comparación con el partido anterior, en el que los africanos dispusieron de innumerables oportunidades para llevarse la victoria ante un equipo que no pudo desplegar su juego vistoso.

Para darle salida al balón, el seleccionador panameño, el hispano-danés Thomas Christiansen, dio entrada de inicio al volante de Pumas, Adalberto Carrasquilla, el verdadero motor de este equipo.

- "Contento con la actuación" -

Christiansen había dicho que los duelos contra Sudáfrica servirían al equipo para su debut ante Ghana, pero su técnico Otto Addo fue destituido tras perder 2-1 ante Alemania y 5-1 ante Austria en esta ventana FIFA, la última antes de que se definan los planteles mundialistas.

"Vi ayer a Ghana jugar contra Alemania y vi también el que jugaron contra Austria, así que sé perfectamente lo que vamos a tener contra ellos en el Mundial y estos eran dos buenos partidos de prueba", dijo el DT.

En la primera parte, pudo adelantarse Sudáfrica al filo del descanso, pero fue Panamá la que abrió la lata al aprovechar Córdoba un rechazo del arquero en la reanudación.

Sin embargo, la alegría duró poco para los panameños, que vieron profanada su portería con un golazo desde fuera del área de Mbokazi.

Casi un cuarto de hora después, Ramos rompió la igualada tras un remate de cabeza.

"Estoy contento con la actuación, especialmente la personalidad que el equipo mostró hoy, donde fuimos más agresivos, con más posesión y más oportunidades", declaró Christiansen.

Esta será la segunda participación de Panamá en un Mundial tras Rusia 2018, donde quedó última al perder los tres partidos de la fase de grupos.

En esta ocasión, la afición panameña tiene la esperanza de poder mejorar esos resultados, aunque en el Grupo L también está la Inglaterra dirigida por el alemán Thomas Tuchel y la Croacia del incombustible Luka Modric.

El 31 de mayo Panamá enfrentará a Brasil en un amistoso en el Maracaná.

- Sudáfrica deja dudas -

Por otro lado, Sudáfrica mostró, de cara a su debut contra México, que tiene la pólvora mojada. Aunque tuvo mayor posesión de la pelota y grandes oportunidades para marcar, sobre todo en el primer partido, solo pudo perforar la red en una ocasión.

El técnico belga Hugo Broos enfrentó a los canaleros con un equipo plagado de jugadores de la liga local, además de Ime Okon, defensa del Hannover 96 alemán, el delantero Lyle Foster, del Burnley de la Premier League.

Sudáfrica, que sumará su cuarta participación mundialista, aspira a pasar por primera vez de la fase de grupos, que en esta edición tendrá como rivales, además de a México, a Corea del Sur y a República Checa.

"Fueron dos partidos muy interesantes para mí, ahora veremos que tenemos que hacer para el futuro", indicó Broos.