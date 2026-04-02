El colombiano James Rodríguez, hospitalizado en EEUU por "deshidratación severa"

James Rodríguez jugador de la selección de Colombia ( AFP )

El astro colombiano James Rodríguez fue hospitalizado durante tres días en Estados Unidos después del partido amistoso del domingo ante Francia debido a una "deshidratación severa", informó el jueves la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Detalles confirmados sobre la hospitalización de James Rodríguez

El capitán cafetero, de 34 años, fue titular en el encuentro de preparación para el Mundial 2026 disputado en Landover, Maryland, en el que su equipo fue derrotado por 3-1. Jugó 63 minutos en los que se le vio lento y desconectado del juego.

La FCF aseguró en un comunicado que el lunes James "presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas" en Minnesota, donde juega con su club, "para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación".

La entidad no aclara si el 10 se encuentra internado todavía: "el reporte médico actual indica una evolución favorable".

"Es importante precisar que esta situación no guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas", agregó la Federación.

Incógnitas sobre la forma física y el rendimiento de James para el Mundial 2026

Consultado por la AFP, el Minnesota United ratificó el parte médico de la federación colombiana y añadió que su estado para el fin de semana será actualizado el viernes.

La forma física de James es una incógnita de cara al Mundial 2026, en el que Colombia debutará ante Uzbekistán el 17 de junio.

El mediocampista ha jugado apenas 39 minutos este año con el Minnesota United de la MLS, a donde llegó en febrero, debido a problemas físicos.

Antes de enfrentar a Francia, James fue titular ante Croacia y tuvo también un flojo desempeño. El seleccionador Néstor Lorenzo ha enfrentado críticas por alinear a su capitán pese a su falta de ritmo.

El goleador del Mundial de 2014 mantiene un papel protagónico en la selección colombiana, que también enfrentará en la cita orbital a República Democrática del Congo y Portugal por el Grupo K.

das/ag