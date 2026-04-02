Barça femenino consuma la humillación al Real Madrid y se mete en semis de Champions

Momento de acción del partido entre Real Madrid y Barcelona en la UEFA Champions League femenina. ( AFP )

Con su victoria este jueves por 6-0 en cuartos de final de la Champions League y un global de 12-2 en la eliminatoria, el FC Barcelona volvió a poner de manifiesto la gran diferencia existente en categoría femenina entre los dos colosos del fútbol español.

El conjunto culé, dirigido por Pere Romeu y vigente subcampeón de la competición, de cuyas cinco últimas ediciones ha conquistado tres, se medirá en semifinales con el Bayern de Múnich, que eliminó el miércoles al Manchester United.

Después del 6-2 cosechado por las azulgranas en Madrid, la vuelta en el Camp Nou resultó un mero trámite.

El cotejo fue solventado con los goles de la dos veces Balón de Oro Alexia Putellas (8'), que cumplió 500 partidos con el Barça, la noruega Caroline Graham Hansen (15', 55'), Irene Paredes (27'), la polaca Ewa Pajor (34') y la neerlandesa Esmee Brugts (74').

Pese a la ausencia de su jugadora clave y baja de larga duración, Aitana Bonmatí, el Barça ofreció todo un recital para entretener a los 60.000 espectadores presentes en el recinto culé, la cuarta mayor asistencia en la historia de la competición.

"Hicimos un buen trabajo la semana pasada como equipo para poder venir hoy aquí (con la ventaja) y queríamos brindar un buen partido a todos los aficionados que vinieron", dijo Graham Hansen a la televisión catalana TV3.

"Obviamente ayuda cuando tienes 60.000, 80.000 o 90.000 aficionados, porque te apoyan y te ayudan a hundir al rival", agregó.

Reacciones y próximos enfrentamientos en semifinales

El técnico del conjunto blanco, Pau Quesada, reconoció la superioridad azulgrana: "Nos han pasado por encima en el (estadio Alfredo) Di Stéfano y hoy. Felicitarlas, nosotras a hacer autocrítica y poco más".

El Barça ya endosó un 4-0 y un 3-0 al Real Madrid de la estrella colombiana Linda Caicedo en el doble enfrentamiento liguero esta temporada.

También ganó a las merengues en la Supercopa de España (2-0) y en Copa de la Reina (4-0), lo que supone seis victorias en seis partidos, con 25 goles a favor y solo 2 en contra.

La otra semifinal la disputarán el vigente campeón Arsenal y el Lyon francés, que precisó de la prórroga para superar este jueves al Wolfsburgo alemán (4-0), después de la derrota 1-0 en la ida.

"Nuestra victoria es merecida. Fuimos superiores porque tenemos jugadoras de calidad. Está bien, pero demostrarlo es todavía mejor", dijo la capitana y defensora del Lyon, Wendie Renard.

iga/raa/ag