"Será un día muy lindo": el Inter Miami inaugura el nuevo hogar de Messi

Con la participación de artistas como Marc Anthony, el Inter Miami abrirá el sábado las puertas de su flamante Nu Stadium, la nueva casa futbolística de Lionel Messi, saldando también una larga deuda con la afición de la urbe floridana.

Detalles confirmados sobre el nuevo estadio del Inter Miami

"Va a ser un día muy lindo", auguró el propio Messi este viernes en un vídeo del club. "Ya teníamos ganas de poder jugar ahí, de debutar jugando oficialmente y llegó el momento".

Vigente campeón de la liga norteamericana (MLS), el Inter estrenará este recinto con capacidad para 26.700 espectadores en un duelo frente al Austin FC por la sexta jornada de la liga norteamericana (MLS).

Aguardando el fin de las obras, la escuadra que dirige Javier Mascherano ha competido fuera de casa en este arranque de temporada, en el que defienden su primer título de la MLS.

Desde su ingreso en la liga en 2020, el Inter jugó como local en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, una localidad del área metropolitana de Miami donde también tiene sus instalaciones de entrenamiento.

La construcción de un estadio en Miami fue una promesa realizada en 2014 por David Beckham, recién retirado del fútbol tras colocar a la MLS en el mapa futbolístico como estrella del Los Angeles Galaxy.

El inglés, que tenía la opción de adquirir una franquicia de la MLS, anunció entonces que ese nuevo club estaría situado en Miami y contaría con una cancha propia.

La ciudad recibió con entusiasmo el compromiso, que ha tardado más de una década en hacerse realidad en medio de una serie de disputas políticas.

Una de las capitales deportivas de Estados Unidos, Miami alberga los estadios de los Dolphins de la NFL, los Marlins de béisbol y los Heat de la NBA, pero su enorme comunidad latina llevaba décadas esperando una cancha de fútbol.

La ciudad ya tuvo anteriormente un equipo en la MLS, el Miami Fusion, que congregó entre 1998 y 2001 a figuras como el colombiano Carlos Valderrama pero que también jugó como local en Fort Lauderdale.

- Una larga espera -

En abril de 2022, las autoridades de Miami aprobaron finalmente un contrato de arrendamiento para erigir el estadio en el Miami Freedom Park, un área recreativa y comercial de 58 hectáreas todavía en construcción cerca del aeropuerto internacional.

Las obras del recinto, con un presupuesto de unos 350 millones de dólares, se desarrollaron a toda velocidad para que pudiera ser inaugurado antes del Mundial que Estados Unidos coorganizará a partir del 11 de junio.

Impacto de Lionel Messi en la franquicia y la comunidad

"Bienvenidos a su nuevo hogar. Este es nuestro regalo para su ciudad", le dijo el jueves el empresario Jorge Mas, socio de Beckham y dueño principal del Inter, a los aficionados que vieron entrenar por primera vez a Messi y sus compañeros en el Nu Stadium.

"Fue espectacular conocer la nueva casa, el nuevo estadio, quedó impresionante", dijo el crack argentino sobre su experiencia en la práctica.

El sábado "va a ser un día muy especial para el club (...) Tener ese estadio propio es una locura", afirmó Messi, que vive en Miami su tercera experiencia de club tras el Barcelona y el Paris Saint-Germain.

El estadio, patrocinado por la financiera brasileña Nubank, rinde un homenaje especial al astro argentino, cuya llegada a Miami a mediados de 2023 popularizó la franquicia a nivel mundial y la transformó de arriba a abajo.

Un área de la grada Este llevará el nombre de Tribuna Leo Messi, en un gesto inusual para un jugador aún en activo.

El capitán argentino, de 38 años, ha guiado al Inter hasta los primeros títulos de la historia y, a nivel individual, ha dominado la MLS con dos premios MVP (Jugador Más Valioso) consecutivos en 2024 y 2025 y la Bota de Oro de la pasada campaña.

De esta forma, el sábado terminará la eterna espera para los aficionados de Miami de una forma que muy pocos habían soñado, con su equipo siendo campeón de la MLS y luciendo con el máximo orgullo en sus filas al posiblemente mejor jugador de la historia.

El club se ha reservado la mayoria de detalles para la fiesta pero sí dio a conocer que el cantante Marc Anthony, un asiduo de los partidos del Inter, será el encargado de interpretar el himno nacional.

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