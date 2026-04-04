Delfines del Este clasifica a semifinales en la Liga Dominicana de fútbol

El conjunto de Delfines del Este se clasificó a la ronda semifinal del torneo de liga de la LDF 2025-2026 tras ganarle en la jornada doce al club Atlético Pantoja y llegar a veintidós puntos y así asegurar un cupo en los mejores cuatro clubes del certamen.

En la fase de la liguilla el conjunto cetáceo acumula seis victorias, cuatro empates y sólo dos derrotas para ocupar el segundo puesto en la fase. Han anotado un total de quince goles y han recibido ocho tantos, siendo el equipo que menos goles han permitido en la liguilla.

Lo del equipo dirigido por José Rodríguez no es casualidad, ya en el 2025 demostraron que este club va en serio clasificando a la final de la Copa de la LDF y cayendo por la mínima ante Cibao en Santiago de los Caballeros.

Luego fueron cuartos en la fase regular del actual torneo, sumando veintisiete puntos fruto de siete partidos ganados, seis empates y cinco encuentros perdidos.

Además, hay que destacar que Delfines ha sido protagonista en los torneos juveniles que organiza la Federación Dominicana de fútbol en los últimos años, siendo campeón y subcampeón nacional en varias ocasiones.

La base del equipo se ha mantenido en las últimas temporadas. Cuentan con una dupla de arqueros sólidos, como son Pedro Espinal y Danilo Campana. En defensa destacan por su físico y juego aéreo Arles Balanta y Octavio Zapata.

Figuras claves

En la mitad de la cancha tienen a su capitán Christopher Almonte, quien está teniendo una de sus mejores campañas en la liga. Junto a Almonte están Eliader Dorlus quien es el cerebro del equipo y el mago Sebastián López, quien con su técnica le imprime calidad al once rojiblanco.

El complemento perfecto de estos tres titanes en la mitad de la cancha lo es el polivalente Diego Losada, quien con su esfuerzo y buen pie suma minutos importantes para el club.

En ataque hay que destacar la temporada de Richerly de los Santos, quien fue pieza fundamental en la fase regular y que pese a las lesiones en liguilla ha sido clave para el once de Delfines.

Otro que ha recuperado su mejor forma es el extremo Yonier Hurtado, que con su velocidad es el jugador desequilibrante que tiene José Rodríguez bajo su mando.

Hay que resaltar que Delfines también está en la ronda semifinal del torneo de la LDF Expansión 2025-2026. Solamente dos clubes tienen ambos equipos en dicha ronda, Cibao fc y Delfines del Este.

Cuando restan tres jornadas para finalizar la liguilla, Delfines tiene su próximo objetivo bien claro, clasificar a la gran final de liga y conseguir por primera vez en su historial el título de campeón de la Liga Dominicana de Fútbol.