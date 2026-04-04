Elly de la Cruz sigue produciendo y empuja una en apretado triunfo de los Rojos

Elly De la Cruz,Rojos de Cincinnati ( ARCHIVO/ AFP )

El campocorto dominicano Elly de la Cruz remolcó una vuelta y el lanzador derecho Rhett Lowder trabajó seis entradas en blanco para guiar a los Cincinnati Reds a una victoria 2-0 sobre los Texas Rangers este sábado en Arlington.

Lowder (1-0) permitió tres hits, otorgó dos boletos y ponchó a cuatro bateadores en 82 lanzamientos. El joven de 24 años solo permitió que un corredor llegara a segunda base, y eso ocurrió con dos outs en la primera entrada.

El cerrador Emilio Pagán lanzó un noveno inning sin permitir carreras para apuntarse su tercer salvamento. Pagán otorgó boleto a Jake Burger para iniciar el episodio, pero luego forzó a Joc Pederson a batear para doble play (6-3).

La carrera del empate volvió a ponerse en circulación tras otro boleto, esta vez a Josh Smith.

Luego, Josh Jung conectó un sencillo que desvió el campocorto Elly De La Cruz, colocando corredores en las esquinas. Sin embargo, Evan Carter se ponchó tirándole para terminar el encuentro.

El bullpen de los Reds apenas permitió un corredor después de la salida de Lowder, un boleto con dos outs en el séptimo, antes de que Pagán enfrentara dificultades en el noveno.

Por su parte, el abridor de los Rangers, Kumar Rocker (0-1), en su primera salida de la temporada, trabajó cinco entradas en las que permitió dos carreras limpias y seis hits. El derecho dio un boleto y ponchó a tres en 80 lanzamientos.

Marcaron temprano

Cincinnati anotó sus dos carreras en la primera entrada. Con un out, Matt McClain conectó sencillo y avanzó a segunda por un lanzamiento descontrolado. Luego anotó gracias a un imparable de Elly De La Cruz al jardín central.

Sal Stewart amplió la ventaja a 2-0 con un sencillo al jardín derecho profundo que remolcó a De La Cruz.

La única amenaza real de Texas llegó también en el primer inning, cuando Corey Seager y Burger conectaron sencillos consecutivos con dos outs, pero Lowder dominó a Pederson con un elevado al jardín derecho.

Los Rangers batearon de 12-2 con corredores en base.

Los Reds tuvieron oportunidad de ampliar la ventaja en el noveno tras un doble de Spencer Steer, pero el relevista Tyler Alexander dominó la situación.

TJ Friedl, quien se fue de 4-0 con un boleto, batea para .077 en el inicio de la temporada.