Inter Miami inaugura el Nu Stadium, una casa propia para redefinir el fútbol floridano

(De izquierda a derecha) El copropietario del Inter Miami, José Mas, el gerente general Jorge Mas y el copropietario David Beckham, participan en el corte de cinta durante la inauguración de la nueva sede del equipo, el Nu Stadium, en Miami, el 4 de abril de 2026. ( GIORGIO VIERA / AFP )

Con la presencia de David Beckham y otros de sus principales dirigentes, Inter Miami inauguró este sábado oficialmente el Nu Stadium como su nuevo hogar, en una ceremonia de cerca de 10 minutos que finalizó con el tradicional corte de listón.

Aunque Inter Miami no entró a la liga norteamericana (MLS) hasta la temporada 2020, el sueño de tener un estadio propio nació el 5 de febrero del 2014, cuando el comisionado Don Garber le otorgó la plaza al exseleccionado inglés.

"Es espectacular", comentó Garber a un grupo selecto de medios en Nu Stadium. "Siento que es un estadio que puede competir con cualquiera en el mundo, estoy muy orgulloso".

"Esto no pasa sin David (Beckham) o Jorge (Mas), quienes nunca se dieron por vencidos y no aceptaron el no como respuesta", añadió.

La construcción de un estadio específico para fútbol en Miami se convirtió en un requisito fundamental.

Superando una serie de obstáculos políticos dentro de la ciudad y con el respaldo del cubano-americano Jorge Mas, el sueño se materializó con la apertura de una instalación con capacidad para 26.700 aficionados en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Miami.

"En nombre de la familia Mas y Beckham, quiero agradecer a todos los que han formado parte de este camino", dijo Mas. "Este es el inicio de muchas celebraciones que tendremos juntos".

"Le demostraremos al mundo que soñando todo es posible", agregó el empresario de la construcción al finalizar la ceremonia en las afueras del principal acceso del estadio.

Una nueva era

El recinto cuenta con un marco imponente. En el interior, la gradería Lionel Messi se ha convertido en el principal atractivo de un complejo cuyo valor estimado ronda los 350 millones de dólares, y que en el futuro incluirá un hotel, un centro comercial, un parque de recreación y hasta un anfiteatro para 5.000 personas.

Nu Stadium, ubicado al interior de Miami Freedom Park, es el primer gran paso de un proyecto que pretende revitalizar el fútbol en Miami, un reencuentro entre el deporte rey y la ciudad del sol que data de 30 años desde la fundación del desaparecido Miami Fusion.

"Vengo desde Maryland", dijo Martha Granados, una madre de familia que estaba en un viaje de vacaciones y aprovechó para ser parte de esta historia. "Soy aficionada de Messi y era un momento que no me podía perder".