Arbeloa por duelo ante el Bayern Múnich: "Mbappé vino al Real Madrid por partidos como éste"

Kylian Mbappe (derecha) del Real Madrid patea el balón mientras le observa Arias Copete del Valencia durante el partido de fútbol de la Liga. ( ARCHIVO/ EFE )

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, consideró el lunes, en la víspera del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich, que la superestrella francesa Kylian Mbappé fichó por los blancos para brillar "en partidos como éste".

Preguntado por el goleador francés, recuperado ya de una lesión en la rodilla, el técnico blanco declaró en conferencia de prensa: "Tiene características distintas a las de Brahim (Díaz) y tenemos que jugar de una forma diferente. Estoy encantado de tener ese problema de contar con grandes jugadores a mi disposición".

"Mbappé ha venido al Madrid para partidos como el de mañana y eliminatorias como ésta. Seguro que veremos a un Kylian dando su mejor nivel y tirando del equipo como él sabe hacerlo", añadió sobre el francés.

El delantero fue criticado por su escasa participación el pasado sábado en la derrota en Mallorca (2-1), en su primer partido como titular tras la lesión que le tuvo apartado de las canchas casi un mes.

Factor suerte

Del capitán de los Bleus, autor de 38 goles en 35 partidos esta temporada, Arbeloa insistió ante los periodistas que "tener jugadores como él es una suerte extraordinaria".

"Creo que ningún entrenador del mundo no querría tenerlo en su equipo. Me pongo en la piel de los defensores rivales que tienen que enfrentarse a jugadores como Kylian, Vinícius, Bellingham, que están entre los mejores del mundo...".

Junto al técnico compareció el brasileño Vinícius, quien destacó su buena conexión con Mbappé, pese a las informaciones de lo contrario: "Kylian está aquí para ayudarnos, nos da la confianza de sus goles. Tenemos que estar conectados mañana. Es un partido complicado en el que los grandes jugadores hacen la diferencia y Mbappé es uno de ellos".