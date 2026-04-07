"Lamine es emotivo, le apoyaré siempre", dice Hansi Flick sobre Yamal

El delantero del Barcelona Lamine Yamal se escapa con el balón durante el partido de la jornada 27 de LaLiga. ( ARCHIVO/ EFE )

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, defendió este martes a su joven estrella Lamine Yamal y su carácter "emotivo", asegurando que le apoyará "siempre" frente a las críticas, en declaraciones en la víspera del duelo de ida de los cuartos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid.

Según se pudo ver por televisión el pasado sábado al final del partido contra el Atlético de LaLiga (victoria azulgrana por 2-1), el jugador de 18 años se retiró visiblemente molesto al parecer por las críticas recibidas de algún miembro del cuerpo técnico por haber perdido una pelota y abandonó la cancha sin saludar a su entrenador.

"Hay que tener en cuenta que Lamine solo tiene 18 años y que para mí es un jugador increíble. Uno se da cuenta cuando vuelve a ver el partido: lo que hace es increíble", declaró el dirigente que pidió a la prensa que no genere más polémica.

Su edad

"Solo tiene 18 años y, a veces, se enfada cuando lo sustituyo. Contra el Atlético se encontró en una situación en la que regateó a cuatro o cinco jugadores, disparó y no consiguió marcar. A veces puede frustrarse por no marcar ese tipo de goles. Es emotivo, y eso es algo positivo, yo lo apoyaré siempre", insistió el técnico alemán.

Flick considera que Yamal, segundo en el Balón de Oro el año pasado, va por "el buen camino" y prometió que él y su cuerpo técnico le ayudarán a "seguir progresando".

"Todo el mundo comete errores a veces. Le dije: 'No hay ningún problema, tienes derecho y yo te protegeré siempre'. Eso es lo que quiero para él: que les demuestre a todos en el campo lo fuerte que es. Porque estoy seguro de que se convertirá en uno de los mejores, quizá incluso en el mejor jugador en el futuro", concluyó.