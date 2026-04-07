Arsenal levanta cabeza en Lisboa con gol in extremis de Havertz

Momento de acción del partido de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Sporting ( AFP )

Tras haber dejado escapar en apenas dos semanas dos títulos coperos nacionales, los Gunners enderezaron el rumbo al vencer 1-0 al Sporting de Portugal, este martes en Lisboa en la ida de cuartos de Champions.

Tras un balón al palo Noni Madueke y un gol anulado al español Martín Zubimendi para el Arsenal, decidieron dos jugadores que habían saltado desde el banco de suplentes; el brasileño Gabriel Martinelli sirvió un balón por encima de la defensa al alemán Kai Havertz, que definió dentro del área en el minuto 90+1 para poner en ventaja a los londinenses antes de la vuelta en el Emirates.

- Lejos de su mejor nivel -

En el duelo a priori más desequilibrado de los cuartos de la máxima competición europea, el conjunto londinense sufrió para sumar su primera victoria en los últimos tres partidos, después de sus derrotas en la final de la Copa de la Liga (ante Manchester City 2-0) y en cuartos de la FA Cup ante el modesto Southampton (2-1).

El duelo a distancia entre el delantero sueco del Arsenal Viktor Gyökeres, y el hombre que ocupó su vacante en el Sporting Luis Suárez terminó en tablas, sin que ninguno de los dos pudiese aumentar sus guarismos goleadores.

Una vez más, los Gunners estuvieron por debajo de su mejor nivel, pero se llevaron el triunfo gracias a la falta de pegada del Sporting y a la definición letal de Havertz en el tiempo añadido.

"Nos anularon un gol y hubo dos o tres ocasiones en las que estuvimos cerca, pero nos faltó ese pase final. Al final, un momento de magia de los rematadores nos gana el partido", reconoció el DT Gunner Mikel Arteta.

Para el Sporting, que también estrelló un balón al larguero en el primer acto por medio del uruguayo Maximiliano Araújo tras tocar en el arquero español David Raya en el primer acto, fue su primera derrota en el estadio José Alvalade esta temporada en Champions (5 victorias previas).

- Raya destacado -

Raya regresó a la portería del Arsenal tras perderse los dos últimos encuentros, y se hizo notar en más de una ocasión.

"Ahora mismo está fenomenal y ha estado extraordinario desde que se unió a nosotros. Somos muy afortunados de tenerlo", lo alabó su entrenador.

Incapaz de establecer un ritmo ofensivo en una primera parte muy táctica, el Arsenal tardó 42 minutos en conseguir un tiro a puerta.

Incluso entonces, el disparo de Martin Odegaard desde la frontal del área fue directo al cuerpo del portero del Sporting, Rui Silva.

El Arsenal será claro favorito para avanzar a semifinales en el partido de vuelta en el norte de Londres el 15 de abril, pero tendrá que mejorar de forma considerable si quiere conquistar el torneo por primera vez en su historia.

Con el objetivo de desterrar de una vez por todas las acusaciones de ser el eterno "casi" del fútbol inglés, y conquistar su primer gran título desde la FA Cup de 2020, el Arsenal se ha enfrentado a agudas críticas sobre su supuesta falta de fortaleza mental en los partidos decisivos.

Sacar adelante la victoria en Lisboa supone un argumento de peso contra los críticos.

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