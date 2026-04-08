Santo Domingo será sede de clínica de fútbol de la NFL con presencia del jugador Byron Matos

Este sábado 11 de abril, niños y jóvenes dominicanos tendrán la oportunidad de participar en una clínica de flag football en Santo Domingo, que contará con la presencia del jugador de la National Football League, Byron Matos.

La iniciativa busca fomentar la práctica del fútbol americano en el país, así como incentivar el desarrollo deportivo entre la juventud.

Byron Matos se ha convertido en un referente del crecimiento del fútbol americano en la República Dominicana. Su trayectoria deportiva inició en el baloncesto, pero logró insertarse en la NFL destacándose, mediante programas internacionales de desarrollo.

"Soy Bayron Matos, jugador de la NFL, y estoy buscando al próximo talento de la República Dominicana. Si tienes entre 14 y 23 años, mides 6´3 o más, pesas 225 libras o más, eres rápido, explosivo, saltas alto y tienes mentalidad competitiva... esto es para ti. El 11 de abril, estaré liderando un flag football clinic, pero esto es más que un campamento", escribió el jugador en sus redes sociales.

El evento se llevará a cabo el próximo 11 de abril, en horario de 9:00 de la mañana a 11:00 de la mañana, en Santo Domingo. Los interesados podrán registrarse hasta el 10 de abril a través de la página oficial de Maven Strategy Group.

Esta será la primera clínica de fútbol bandera en la República Dominicana junto a la NFL, Bayron Matos y la embajada de EE. UU. en RD.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-091437-c5d5683a.jpeg Convocatoria de la actividad próxima. (FUENTE EXTERNA)

Oportunidades para atletas

Asimismo, la jornada contará con la presencia de Isaac Gittens, encargado de Football Pipeline Development, quien desempeña un rol clave en la identificación y formación de nuevos talentos en el fútbol americano. Su trabajo se enfoca en crear oportunidades para que jóvenes atletas puedan acceder a programas de desarrollo y proyección internacional.

La clínica ofrecerá entrenamiento técnico, así como orientación formativa, brindando a los participantes la oportunidad de interactuar con profesionales vinculados al crecimiento del fútbol americano a nivel global.