Copa Malta Morena realiza sorteo de la fase Champions

Momento de acción del partido de Bartolomé Vegh y St. Patrick's en la Copa Malta Morena de Fútbol 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La emoción del fútbol escolar vuelve a encenderse con el inicio de la fase "Champions" de la Copa Malta Morena 2026, cuyo sorteo de grupos ya definió los enfrentamientos que marcarán el camino hacia el título en las ramas masculina y femenina.

¿Cómo se conforman los grupos de la fase Champions?

La fase Champions del torneo, que reúne a los mejores centros educativos del país, dará inicio el próximo sábado 18 de abril en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, consolidándose como una de las plataformas deportivas más importantes para el talento joven en la República Dominicana.

En la rama masculina, los equipos fueron distribuidos en cuatro grupos altamente competitivos:

Grupo A: Secundaria Babeque, Continental School, Instituto Iberia, Colegio San Judas Tadeo

Grupo B: Emiliano Tejera, Cefam, Mindful–Lux Mundi, Carol Morgan School

Grupo C: Saint Michael´s School, Saint George School, La Salle SD, Ashton School

Grupo D: Da Vinci, Último Cupo, Conexus, Perpetuo Socorro–Saint Joseph

Mientras que en la rama femenina, los ocho equipos clasificados quedaron divididos en dos grupos:

Detalles sobre el inicio y desarrollo del torneo

Grupo A: Saint Joseph, Sagrado Corazón, Saint Thomas, Carol Morgan

Grupo B: Babeque, Iberia, Cupo Fase 2 SD, Conexus

La fase "Champions" corresponde a la etapa final del torneo, donde compiten los mejores equipos tras las rondas clasificatorias, y los equipos pre clasificados por su desempeño en la competencia del año pasado.

Este fin de semana en la cancha del DV7 Complex se definirán los puestos pendientes de los repechajes y la continuación de la categoría U15..

La Copa Malta Morena continúa consolidándose como una vitrina clave para el desarrollo del fútbol intercolegial, fomentando la competencia, la disciplina y el talento joven en todo el país.

Con los grupos ya definidos, todo está listo para que ruede el balón y comience la lucha por la gloria en una edición que promete intensidad, rivalidades y grandes emociones.