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Copa Malta Morena 2026
Copa Malta Morena 2026

Copa Malta Morena realiza sorteo de la fase Champions

El torneo intercolegial más importante del país se prepara para definir los campeones de la edición 2026 en el Estadio Quisqueya

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    Copa Malta Morena realiza sorteo de la fase Champions
    Momento de acción del partido de Bartolomé Vegh y St. Patrick's en la Copa Malta Morena de Fútbol 2026. (FUENTE EXTERNA)

    La emoción del fútbol escolar vuelve a encenderse con el inicio de la fase "Champions" de la Copa Malta Morena 2026, cuyo sorteo de grupos ya definió los enfrentamientos que marcarán el camino hacia el título en las ramas masculina y femenina.

    ¿Cómo se conforman los grupos de la fase Champions?

    La fase Champions del torneo, que reúne a los mejores centros educativos del país, dará inicio el próximo sábado 18 de abril en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, consolidándose como una de las plataformas deportivas más importantes para el talento joven en la República Dominicana. 

    En la rama masculina, los equipos fueron distribuidos en cuatro grupos altamente competitivos:

    • Grupo A: Secundaria Babeque, Continental School, Instituto Iberia, Colegio San Judas Tadeo
    • Grupo B: Emiliano Tejera, Cefam, Mindful–Lux Mundi, Carol Morgan School
    • Grupo C: Saint Michael´s School, Saint George School, La Salle SD, Ashton School
    • Grupo D: Da Vinci, Último Cupo, Conexus, Perpetuo Socorro–Saint Joseph

    Mientras que en la rama femenina, los ocho equipos clasificados quedaron divididos en dos grupos:

    Detalles sobre el inicio y desarrollo del torneo

    • Grupo A: Saint Joseph, Sagrado Corazón, Saint Thomas, Carol Morgan
    • Grupo B: Babeque, Iberia, Cupo Fase 2 SD, Conexus

    La fase "Champions" corresponde a la etapa final del torneo, donde compiten los mejores equipos tras las rondas clasificatorias, y los equipos pre clasificados por su desempeño en la competencia del año pasado.  

    Este fin de semana en la cancha del DV7 Complex se definirán los puestos pendientes de los repechajes y la continuación de la categoría U15..

    La Copa Malta Morena continúa consolidándose como una vitrina clave para el desarrollo del fútbol intercolegial, fomentando la competencia, la disciplina y el talento joven en todo el país.

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    Con los grupos ya definidos, todo está listo para que ruede el balón y comience la lucha por la gloria en una edición que promete intensidad, rivalidades y grandes emociones.

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