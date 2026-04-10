El Real Madrid se complica la Liga antes de visitar al Bayern

Kylian Mbappé se prepara a patear el balón en el partido ante Girona en LaLiga. ( AFP )

El Real Madrid sufrió un tropezón este viernes en su carrera por LaLiga al empatar 1-1 con el Girona en su campo en la apertura este viernes de la 31ª fecha del campeonato español.

Un gol del volante uruguayo Federico Valverde (51') abrió el marcador para los blancos, pero otro tanto de Thomas Lemar (62') puso el empate, que frenó al Real Madrid en su persecución al FC Barcelona, líder liguero.

"Creo que es un partido que teníamos que que haber ganado. Creo que hemos tenido ocasiones, que teníamos que haber hecho algún gol más y no ha sido así, así que nos vamos con este empate", dijo el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.

Este resultado llega, además, a apenas cuatro días de su importante compromiso de Champions del miércoles, en el que los merengues tendrán que intentar remontar el 1-2 en contra cosechado en la ida de cuartos de final frente al Bayern Munich.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Real Madrid y Girona?

"Tenemos que ir a Alemania convencidos y a morir allí", afirmó Arbeloa.

Los blancos salieron al césped del Santiago Bernabéu apretando arriba al Girona, pero les costaba encontrar las fallas en un equipo muy sólido en defensa.

El equipo catalán aguantó las embestidas sin renunciar a salir rápidamente adelante cuando la ocasión era propicia.

Azz-Eddine Ounahi probó al portero blanco Andreiy Lunin con un potente disparo (13') demostrando a los locales que no podían descuidarse.

Fede Valverde respondió con un fuerte disparo en el área, que detuvo el arquero argentino del Girona Paulo Gazzaniga (28').

- 'Valverde abre la cuenta' -

El 'Pajarito' tuvo que esperar a la vuelta del descanso para soltar un zapatazo raso que se coló en la portería del Girona (51').

El gol fue el premio a la mejor disposición con la que salió el Real Madrid mostrando más de intensidad y fluidez en la circulación del balón.

Por delante en el marcador, el equipo blanco llegaba a la portería contraria, pero seguía sin ideas en los últimos metros.

Reacciones y consecuencias tras el empate del Real Madrid

Los locales trataban de buscar a Vinicius y Kylian Mbappé, aunque las dos estrellas merengues no tuvieron su mejor día frente a un Girona que pronto silenció al Bernabéu.

A falta de media hora para el final, el partido se rompió con un toma y daca que el Girona supo aprovechar para igualar el marcador.

El centrocampista francés del Girona Thomas Lemar soltó un fuerte disparo desde la frontal del área ante el que nada pudo hacer Lunin (62').

El gol cayó como un jarro de agua fría sobre el Real Madrid en el que empezó a reinar el desconcierto, mientras en las gradas arreciaban los silbidos del público ante la imagen de su equipo.

El Real Madrid volvió a poner sus esperanzas en sus individualidades como Mbappé que en el 90' sufrió un codazo en el área que reclamó como penal sin que el árbitro lo pitara.

"Para mí es un penal aquí y en la luna. No lo entiendo y creo que no lo entiende nadie cuando entra el VAR", se quejó Arbeloa.

La derrota supone un gran tropiezo para sus aspiraciones en LaLiga donde el sábado podría ver al Barça escaparse a nueve puntos si gana en el derbi catalán contra el Espanyol.

"Hasta que no la perdamos seguiremos peleando y si la perdemos algún día no quedará otra cosa que hacer que salir cada partido a defender nuestro escudo y a dar la mejor de las imágenes", aseguró Arbeloa.

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