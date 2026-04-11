Un Atlético plagado de suplentes pierde a ante un Sevilla que toma oxígeno

Descolgado en la lucha por el título, el Atlético de Madrid sufrió su tercera derrota consecutiva en la Liga, en el campo del Sevilla FC este sábado (2-1), con un equipo plagado de habituales suplentes, con la mente en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona el martes.

El Atlético (4º, 57 puntos) alineó en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el once con la media de edad más baja de su historia (23 años y nueve meses).

El capitán Nemanja Gudelj dio la victoria al club andaluz con un cabezazo tras un córner (45+2'), después de que el joven lateral español Javier Boñar (35', 1-1) respondiese al gol inicial de penalti del nigeriano Akor Adams (10', de penal).

Este primer triunfo desde finales de febrero permite al Sevilla FC (15º, 34 puntos), en lucha por la permanencia, salir de la zona de descenso con tres puntos de ventaja sobre el Mallorca (18º, 31 puntos).