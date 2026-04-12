Copa Malta Morena 2026 define sus últimos tres puestos de la Champions masculina

Momento de acción del partido entre el Mindful Community School y el Lux Mundi por un puesto en la fase Champions de la Copa Malta Morena de Fútbol ( FUENTE EXTERNA )

La jornada del sábado 11 de abril en el DV7 Complex terminó de definir los últimos tres clasificados a la Champions de la rama masculina en la Copa Malta Morena 2026, tras una cartelera cargada de emoción y partidos decisivos.

En el primer encuentro definitorio del día, el Mindful Community School y Lux Mundi igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario, obligando a una dramática tanda de penales.

Miguel Lajar abrió el marcador para el Lux Mundi con un gol al minuto 24 y Rodrigo Linera selló el empate al minuto 50.

Desde los once pasos, el MCS mostró mayor efectividad para imponerse 6-5 y asegurar su boleto en el grupo B de la Champions, donde acompañará al CEFAM, el Emiliano Tejera y el Carol Morgan School.

Más adelante, el St. Joseph´s School no dejó dudas en su compromiso y superó con autoridad 3-0 al Perpetuo Socorro, resultado que le permitió adueñarse de un puesto en el Grupo D de la competencia.

Los goleadores por los ganadores fueron Alex Unvoas (3'), Jorge Cabrera (37') y Sebastian Rodríguez (49').

El repechaje

El cierre de la jornada trajo consigo el último cupo disponible. En el partido de repechaje, Lux Mundi volvió al terreno y esta vez logró imponerse 4-2 ante Perpetuo Socorro, sellando así su clasificación y completando el Grupo D junto al Instituto Leonardo Da Vinci y Conexus y St. Joseph's.

Los muchachos del Lux Mundi lograron dos dobletes, Eugenio Pérez (7' y 25') y Alessando Casola (37' y 49'). En la derrota Meikel Marte logró la primera diana al minuto 11 y Maxwell Sánchez la segunda al 44.

Con estos resultados, la Champions masculina de la Copa Malta Morena 2026 queda con sus grupos definidos, elevando las expectativas de cara a la siguiente fase del torneo escolar más importante del país que arranca el próximo sábado 17 de abril en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Próximos partidos

La actividad en la Copa Malta Morena de Fútbol continúa este domingo a partir de las 9 de la mañana con el encuentro en la rama masculina de la categoría U15 entre el St. Joseph's y el Colegio De la Salle Santo Domingo.