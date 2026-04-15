Deschamps confirma la baja de Ekitiké con Francia para el Mundial 2026

La grave lesión sufrida por el delantero del Liverpool Hugo Ekitiké, el martes en la Liga de Campeones contra el PSG, "desgraciadamente le impedirá terminar la temporada con el Liverpool y participar en el Mundial", declaró el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, este miércoles.

El delantero y también extremo de 23 años, retirado en camilla en Anfield con una lesión cuya naturaleza no fue precisada, "recuperará su mejor nivel, estoy convencido", añadió el DT de los Bleus en un comunicado transmitido a los medios.

Detalles y consecuencias de la lesión en la Liga de Campeones

En el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, perdido 2-0 por el Liverpool ante el Paris Saint-Germain, Hugo Ekitiké se lesionó en el minuto 28, llevándose de inmediato la mano a la parte posterior del tobillo derecho.

Abandonó el terreno de juego en camilla, entre lágrimas, tras ser incapaz de levantarse a pesar de varios intentos.

Las imágenes de su lesión sugieren una rotura del tendón de Aquiles, total o parcial, que aún debe confirmarse mediante exámenes.

Francia está encuadrada en el Grupo I del Mundial de Norteamérica junto a Senegal, Irak y Noruega.

Con la selección francesa, Ekitiké suma 8 partidos, el último el 29 de marzo en la victoria contra Colombia (3-1) en el marco de la minigira de los Bleus por Estados Unidos. Tres días antes, había marcado su segundo gol ante Brasil (victoria por 2-1).

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