Neymar reaparece con gol, Santos empata y Sao Paulo sigue intratable en la Sudamericana

Neymar sigue siendo la principal figura de Brasil con miras a la Copa del Mundo de 2026. ( ARCHIVO/ EFE )

El regreso de Neymar a la escena continental tuvo gol, pero no festejo completo: Santos igualó 1-1 el martes frente al modesto Recoleta de Paraguay en la Copa Sudamericana 2026, en una noche que se perfilaba clave para lucirse y sumar puntos ante los ojos atentos de Carlo Ancelotti.

A semanas de que el entrenador italiano defina la nómina final de la Seleção para luchar por el hexacampeonato mundial en Norteamérica 2026, las opciones del crack del Peixe se reducen, por lo que el partido en Vila Belmiro se presentaba como una de sus últimas oportunidades para convencer y entrar en la lista.

El duelo ante Recoleta de Paraguay, por la segunda fecha del Grupo D, marcaba la reaparición de Neymar en el segundo torneo de clubes de la Conmebol tras 16 años de ausencia, cuando con apenas 18 años iniciaba su exitosa carrera. Sin embargo, no respondió a las expectativas que generó su regreso.

El ídolo de 34 años, aquejado por recurrentes lesiones desde 2023, abrió el marcador a los 4 minutos tras una rápida acción ofensiva.

En una de las primeras llegadas del equipo, Gabigol desbordó por la izquierda, envió un centro al área chica y Neymar apareció en el momento justo para empujar el balón al fondo de la red (4').

Al filo del primer tiempo, el Recoleta, que jugó con suplentes en Vila Belmiro, empató con un penal de Richard Ortiz (45+1).

El Peixe dominó el balón, atacó con insistencia y generó peligro constante, con Neymar y Gabigol como principales amenazas, pero la falta de puntería lo castigó. El empate lo dejó en el fondo del Grupo D, una posición incómoda que encendió la impaciencia de una afición frustrada.

"Fallamos los goles. Es algo que pasa, creamos muchas ocasiones. La afición se pone nerviosa y nos pide que juguemos más. Nuestro equipo está jugando. Entiendo, a veces, la frustración de la afición, pero hay días en los que la pelota no entra y eso es algo que pasa", dijo Neymar.

Por la misma llave, el jueves en Buenos Aires, el Cuenca, líder de la llave, visitará al argentino San Lorenzo, primer campeón de la Copa Sudamericana en 2002.

Ojo con Sao Paulo

Sao Paulo, monarca del torneo en 2012, se posicionó como un candidato a seguir tras vencer 2-0 a O'Higgins, resultado que lo dejó como líder del Grupo C y reforzó su arranque sólido en la competencia.

El Tricolor paulista, también finalista del torneo en 2022, llegaba al encuentro golpeado por la derrota 2-0 ante Vitória el sábado en el Brasileirão, por lo que necesitaba sumar los tres puntos frente al club chileno para reconciliarse con su exigente torcida.

Así lo entendió el elenco de Roger Machado, que resolvió el partido con los goles de Luciano y Artur, a los 8 y 55 minutos, para sellar su segunda victoria en el torneo y alcanzar seis puntos como líder invicto de la llave.

El primer gol llegó cuando Marcos Antonio filtró un pase preciso para el argentino Calleri, que controló de pecho y asistió de primera a Luciano, quien desde fuera del área definió para abrir el marcador en el Morumbi.

El segundo gol nació por la derecha con Artur, que se proyectó en ataque y combinó primero con Luciano y luego con Calleri dentro del área. Tras la pared, el extremo definió cruzado al segundo palo, imposible para el golero Omar Carabalí.

En Bogotá, el miércoles también por el Grupo C, Millonarios será anfitrión del uruguayo Boston River, en un partido en el que el Embajador colombiano buscará salir del fondo de la tabla con la ayuda de su veterano delantero Radamel Falcao García.

Sorprende lo del Torque

Montevideo City Torque dio un golpe de autoridad en Chile al vencer 2-0 a Palestino por la segunda fecha del Grupo F. El conjunto uruguayo sumó su segunda victoria consecutiva y se afianzó en la cima de la zona con campaña perfecta.

Salomón Rodríguez, de cabeza a los 11 minutos, abrió la cuenta en Santiago, mientras que Sebastián Gallegos, en propia puerta a los 62, marcó de forma involuntaria el 2-0 definitivo.

Gremio, por la misma llave, encontró su primera victoria en la Copa al vencer 1-0 en Porto Alegre al argentino Deportivo Riestra con un gol a tres minutos del final, después de dominar el juego y acumular ocasiones, un triunfo sufrido que le permite recomponerse tras la derrota en el debut.

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