Guillermo Hoyos asume en el Inter Miami: "La amistad con Messi no se negocia"

El entrenador Guillermo Hoyos del Inter Miami CF habla con los medios antes de una sesión de entrenamiento en el Florida Blue Training Center el 15 de abril de 2026 en Fort Lauderdale, Florida. ( LEONARDO FERNANDEZ/GETTY IMAGES/AFP )

El nuevo entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, defendió este miércoles su amistad de años con el astro Lionel Messi, a quien dirigirá en el club de la MLS tras la sorpresiva renuncia de Javier Mascherano.

Hoyos reemplazará al "Jefecito", quien dimitió el martes alegando razones personales, apenas cuatro meses después de haber ganado el primer título de Las Garzas en la liga norteamericana de fútbol (MLS).

El también técnico argentino es considerado uno de los padres futbolísticos de Messi. Ambos coincidieron en el FC Barcelona en los inicios de la carrera del 10, actualmente de 38 años.

"La amistad no se negocia, hay una amistad de diferentes años, esa amistad no significa que todos los días o cada día vamos a estar arriba o encima de él", dijo Hoyos este miércoles en su primera rueda de prensa como DT del Inter Miami.

"Hay que respetar la privacidad y ser prudente, hay que ir en silencio y desarrollando nuestra forma", agregó.

Carrera en Argentina

Hoyos dirigió a los argentinos Talleres y Aldosivi, Atlas de México, la Universidad de Chile y los bolivianos Bolívar y Oriente Petrolero, además de la selección de Bolivia en 2016.

Hasta ahora director deportivo del Inter, el argentino sustituye a Mascherano, quien como jugador compartió con Messi en el Barcelona y en la selección albiceleste.

Tras anunciar la salida de Masche, el club de Florida afirmó que el nuevo técnico, de 62 años, estaría al mando del equipo para "los próximos partidos".

Después, en sus redes sociales, la institución se ha referido a él como su entrenador.

Pero fuentes del club dijeron a la AFP que la idea es que Hoyos esté al mando hasta mitad de año.

A partir de entonces, según las fuentes, un nuevo cuerpo técnico asumiría las riendas para preparar la participación en la Leagues Cup y en el cierre de la temporada de la MLS.

"Hay que respetar, valorar y hacer al equipo crecer en todo lo que se pueda", sostuvo.

El timonel destacó el paso de Mascherano por la institución, a la que consideró uno de "los diez mejores equipos del mundo" y con "una proyección muy alta".

"Mascherano nos dio muchísimo acá, salió campeón y hay un respeto y valoración a todo su cuerpo técnico", sostuvo.

Inter Miami iniciará este sábado una gira de dos partidos fuera de casa en la que enfrentará primero a Colorado Rapids y luego a Real Salt Lake a mediados de la próxima semana.

Las Garzas son terceras de la Conferencia Este con 12 puntos en siete juegos, a cuatro unidades del líder Nashville SC.