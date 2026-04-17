Antoine Griezmann juega la final de la Copa del Rey ante su exquipo, la Real Sociedad

Antoine Griezmann controla el balón en un partido de la Liga Española. ( ARCHIVO/ AFP )

A la espera de dar un paso hacia la final de Champions, el delantero francés Antoine Griezmann busca levantar la Copa del Rey con el Atlético de Madrid el sábado (19h00 GMT) contra la Real Sociedad, el club con el que debutó como profesional.

"Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor", advirtió Griezmann en marzo al anunciar su marcha al Orlando de la MLS estadounidense cuando acabe esta temporada.

Los aficionados temieron que pudiera irse antes de acabar la campaña, pero la Copa y la Champions empujaron al delantero a quedarse.

"Es una final que muy pocos jugadores pueden jugar. Entonces es una inmensa alegría, un orgullo y sólo tengo ganas de estar mañana y poder dar el nivel que todos esperamos", dijo este viernes Griezmann en rueda de prensa.

Dios y el destino

En Champions, el Atlético ya dio un paso más con su clasificación a semifinales nueve años después tras eliminar el martes al Barcelona, al que también había apeado en semifinales de Copa.

Pero antes de pensar en Europa, Griezmann y el Atlético tienen otro objetivo este sábado: "Darlo todo para ganar la Copa: espíritu del 96", pidieron los ultras rojiblancos con una pancarta, en referencia al histórico doblete Liga–Copa del Rey del Atlético logrado hace 30 años.

Repetir ese doblete en esta temporada es ya imposible porque el Barça, líder, tiene bien encarrilada la Liga con 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y... 22 sobre los colchoneros.

Pero, el francés puede volver a levantar una Copa del Rey que ya ganó con el Barcelona en 2021 durante su breve paso por el club azulgrana.

"Ojalá que Dios y el destino le den lo que lo que está buscando en este tiempo que le queda en el club", afirmó el entrenador del Atlético, Diego Simeone.

Utilizado con cuentagotas en la primera parte de la temporada, el francés ha vuelto a tener más minutos en los últimos partidos, aunque jugara lo que jugara, su presencia siempre se notó.

Griezmann disfruta

"Desde enero, he recuperado mi lugar en el campo, juego más que al principio de temporada y disfruto", dijo Griezmann el martes a Canal+, tras la clasificación a semifinales de Champions.

"Es un genio. Nos vamos a dar cuenta con el tiempo que hemos tenido y tenemos un genio del fútbol, un jugador diferencial, un jugador con jerarquía", lo elogió Simeone.

Griezmann, de 35 años, volverá a aportar su magia el sábado en el estadio de La Cartuja sevillano para tratar de alzar una Copa que el Atlético ha ganado en diez ocasiones.

La última fue en 2013 contra el Real Madrid, siendo la única que ha logrado ganar el Cholo, desde que se hizo cargo del equipo en 2011.

A la espera de lo que pueda ocurrir con la Champions, Griezmann, máximo goleador histórico rojiblanco, tiene la oportunidad de despedirse del Atlético con un gran título por primera vez desde la Europa League de 2018.

Pero, los colchoneros no pueden descuidarse ante una Real Sociedad que ha revivido tras la llegada en diciembre del técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo.

"Le debemos mucho a Rino porque desde su llegada las cosas han cambiado mucho", dijo este viernes Oyarzabal.

La Real es "un equipo competitivo que sabe pelear, que sabe jugar, que tiene distintas formas de atacar, por dentro, por fuera, por rompimientos, con buenos futbolistas y jóvenes", advirtió Simeone.