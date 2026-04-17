La UEFA abre proceso por incidente con fotógrafos heridos en el Bayern-Real Madrid

Jugadores del Bayern Munich celebran luego del gol que les dio la ventaja final de Luis Díaz para ganar la eliminatoria. ( ARCHIVO/ AFP )

La UEFA abrió este viernes un proceso disciplinario contra el Bayern Munich, después de que varios fotógrafos resultaran heridos al final del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa en el Allianz Arena.

Tras su victoria 2-1 en la ida en Madrid la pasada semana, el Bayern fue tres veces por detrás en el marcador el miércoles ante el Real (1-0, 2-1, 3-2), antes de arrancar la victoria 4-3 en los últimos minutos gracias a los goles de Luis Díaz y Michael Olise.

En el momento del tanto del empate del colombiano, algunos aficionados saltaron las vallas para acceder a una parte del estadio que les está prohibida, entre la grada y los paneles publicitarios.

Después de la diana de la victoria del francés, fueron a celebrarlo con los jugadores y aplastaron a varios fotógrafos contra esos paneles. Algunos reporteros gráficos resultaron heridos en el tumulto.

El Bayern se puso en contacto con los fotógrafos heridos y con los aficionados, que pidieron disculpas por el incidente.

El proceso abierto por la UEFA se refiere al "bloqueo de pasajes públicos", el "lanzamiento de objetos", la "invasión de espectadores" y la "transmisión de un mensaje inadecuado para un evento deportivo (pancarta anti-UEFA)".

"El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) se ocupará de este asunto en su debido momento", precisó la UEFA.

La parte inferior del fondo sur donde se ubican los aficionados del Bayern en el Allianz Arena ya había sido clausurada tras el uso de artefactos pirotécnicos contra el Sporting de Portugal en diciembre.

El cierre tuvo lugar en el último partido en casa de la fase de grupos de la Champions contra el Union Saint-Gilloise de Bélgica a finales de enero.