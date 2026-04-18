Muchova vence a Svitolina y jugará por el título en Stuttgart ante Rybakina

La checa Karolina Muchova, 12ª del ranking WTA, derrotó a la ucraniana Elina Svitolina (7ª) este sábado en semifinales del torneo WTA 500 de Stuttgart sobre tierra batida, y se medirá en la final a la número 2 Elena Rybakina.

Un día después de su victoria (6-3, 5-7 y 6-3) contra la estadounidense Coco Gauff (3ª), Muchova derrotó a una segunda jugadora del Top-10 mundial en menos de 24 horas: batió a Svitolina en tres sets; 6-4, 2-6 y 6-4,

La checa disputará el domingo su segunda final de la temporada tras haberse coronado en el WTA 1000 de Doha a mediados de febrero.

Gracias a su victoria de este sábado, la 22ª de su temporada, Muchova subirá al 11º puesto de la clasificación WTA la próxima semana.

Elena Rybakina disputará su tercera final del año

En la octava final de su carrera en el circuito WTA, Muchova se enfrentará a la kazaja Rybakina, que batió a la rusa Mirra Andreeva (10ª), que había eliminado el viernes a Iga Swiatek.

Rybakina se impuso por 7-5 y 6-1 en 1 hora y 19 minutos de juego. Disputará su tercera final de 2026 tras las dos que disputó ante la n.1 Aryna Sabalenka: victoria en el Abierto de Australia y derrota en Indian Wells.

tba/fbx/iga/pm/cl