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Manchester City vence al Arsenal y devuelve la emoción a la pelea por la Premier League

Erling Haaland marcó el gol de la ventaja al minuto 64

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    Manchester City vence al Arsenal y devuelve la emoción a la pelea por la Premier League
    Erling Haaland intenta un cabezaso en el partido del Manchester City en la Premier League (AFP)

    Manchester City devolvió la emoción a la carrera por el título al vencer 2-1 al Arsenal, este domingo en el Etihad Stadium en la 33ª fecha de la Premier League.

    El City, que abrió el marcador con un gol de Rayan Cherki (16'), vio cómo un error de su arquero Gianluigi Donnarumma al tratar de alejar un balón con el pie propiciaba el empate del delantero Kai Havertz (18').

    Erling Haaland (64') dio en el segundo tiempo la victoria a los hombres de Pep Guardiola, que se colocan a tres puntos de los Gunners a cinco fechas para el final del campeonato, mientras que los Citizens tienen aún un partido pendiente (ante el Crystal Palace).

    Ambiente de final

    En un partido intenso con aires de final, el City confirmó su resurgimiento primaveral frente a unos Gunners llenos de dudas, después de haber dejado escapar ya dos opciones de título en pocas semanas (Copa de la Liga y Copa de Inglaterra), y de haberse clasificado con apuros para las semifinales de la Liga de Campeones contra el Sporting de Portugal.

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    Luego de que el sábado pasado el Arsenal desperdiciara la oportunidad de aventajar en doce puntos al City, ahora los hombres de Mikel Arteta se encuentran bajo presión y ven cómo se les escurre de entre las manos la posibilidad, cercana durante varios meses, de conquistar su primera Premier desde 2004.

     
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