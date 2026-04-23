Estados Unidos niega querer sustituir a Irán por Italia en el Mundial

El Mundial de Fútbol se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos no pretende excluir a Irán del Mundial de fútbol de 2026, declaró el jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, después de que un funcionario estadounidense mencionara la posibilidad de incluir a Italia, que no logró clasificarse.

Las especulaciones surgieron tras declaraciones de un asesor de Donald Trump al Financial Times, quien dijo haber sugerido al presidente estadounidense y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reemplazar a Irán por Italia en el torneo previsto del 11 de junio al 19 de julio.

La selección de Irán ha quedado en el centro de la atención por las tensiones derivadas de la guerra de ese país con Estados Unidos y las restricciones migratorias vigentes.

Washington sostiene que estas medidas no afectan a los futbolistas, aunque han reavivado dudas sobre el acceso de acompañantes de la delegación y aficionados iraníes al país durante el torneo, del que México y Canadá también son coorganizadores.

"El problema con Irán no serían sus atletas, sino algunas de las otras personas que querrían traer consigo, algunas de las cuales tienen vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es posible que no podamos dejarlos entrar, pero no a los propios atletas", dijo Rubio a periodistas en la Casa Blanca.

Si los jugadores iraníes "deciden no venir por iniciativa propia, es porque han decidido no venir", prosiguió. "Lo que no pueden hacer es traer a nuestro país a un montón de terroristas fingiendo que son periodistas y preparadores físicos".

"No sé de dónde sale eso, son especulaciones de que Irán podría decidir no venir y que Italia ocuparía su lugar", añadió el secretario de Estado.

A mediados de marzo, sin embargo, Trump había estimado que la selección iraní no estaría "a salvo" si venía a Estados Unidos.

Irán debe disputar sus tres partidos del Grupo G en Los Ángeles contra Nueva Zelanda (16 de junio) y Bélgica (21 de junio) y luego en Seattle contra Egipto (27 de junio). Se prevé que su campamento base esté ubicado en Tucson, Arizona.

- Rechazo total en Italia -

Mientras la guerra en Oriente Medio genera dudas sobre la participación iraní, el asesor Paolo Zampolli dijo el jueves al Financial Times que había planteado este improbable escenario a Trump y a Infantino de reemplazar a Irán por Italia.

"Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Squadra Azzurra en un torneo organizado en Estados Unidos. Con cuatro títulos, tiene el pedigrí para justificar su inclusión", declaró este asesor del presidente.

En 2022, tras el anterior fracaso de los Azzurri en la fase de clasificación a Catar, ya había sugerido -sin éxito- a la FIFA que descalificara a Irán debido a la violencia de su represión policial, para que Italia pudiera volver a un Mundial.

Sin embargo, responsables italianos descartaron esta opción.

"En primer lugar, no es posible. En segundo lugar, no sería apropiado, te clasificas en la cancha", afirmó el ministro de Deportes italiano, Andrea Abodi, citado por las agencias italianas Ansa y AGI.

El presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, aseguró que se sentiría "ofendido" si Italia se clasificara de esta manera. "Hay que ganarse el puesto en la Copa del Mundo", explicó, según las agencias italianas.

- La FIFA decide por su cuenta -

La Squadra Azzurra no participará en el Mundial por tercera vez consecutiva tras quedar eliminada por Bosnia-Herzegovina (1-1 en la prórroga, 4-1 en los penaltis) a finales de marzo, en la repesca de la eliminatoria europea.

Al ser consultada por la AFP, la instancia mundial del fútbol remitió a las recientes declaraciones de Infantino, cuya connivencia explícita con Trump ha suscitado críticas.

"Irán estará en el Mundial" y disputará, como estaba previsto, sus partidos de la primera ronda en Estados Unidos, afirmó a la AFP a finales de marzo.

"Irán debe venir, representan a su pueblo, se han clasificado, los jugadores quieren jugar", declaró además a mediados de abril durante una conferencia económica en Washington, con la esperanza de que Oriente Medio recuperara pronto una "situación pacífica".

Al inicio del conflicto desencadenado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán había planteado un "boicot" a la competencia, antes de solicitar a la FIFA que trasladara sus partidos a México. El organismo mundial descartó esa opción.

El reglamento de la FIFA confiere a la organización la facultad de decidir por sí sola las medidas a tomar si un equipo se retirara del torneo.

"El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos. El intento de excluir a Irán de la Copa del Mundo no hace más que revelar la quiebra moral de Estados Unidos, que teme incluso la presencia de once jóvenes iraníes en la cancha", escribió el jueves en X la embajada iraní en Roma.

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