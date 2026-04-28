La FIFA aumenta los montos a repartir por el Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026 será celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. ( FUENTE EXTERNA )

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La FIFA anunció un fuerte aumento en las distribuciones financieras totales para el Mundial de 2026, elevando los pagos en efectivo a casi 900 millones de dólares en total tras la preocupación por el fuerte incremento de los costos para las selecciones que participan en el torneo en Norteamérica.

En un comunicado dado a conocer el martes, la FIFA dijo que el dinero repartido ascenderá ahora a 871 millones de dólares, frente a la cifra inicial de 727 millones anunciada en diciembre.

El anuncio se produce tras una reunión del consejo directivo de la FIFA previa al Congreso del organismo, que tendrá lugar el jueves en Vancouver.

Reacciones y justificaciones oficiales sobre el aumento de fondos

El fuerte aumento se produce después de que, según informes, varias federaciones miembro de la FIFA expresaran su preocupación de que los elevados costos de viaje, impuestos y operaciones en general pudieran provocar pérdidas económicas por participar en el Mundial, que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio.

La FIFA ha decidido ahora aliviar esas preocupaciones, aumentando la asignación de 1,5 millones de dólares para costos de preparación a 2,5 millones para cada una de las 48 selecciones clasificadas.

El pago original de 9 millones de dólares por clasificarse al Mundial también se ha incrementado a 10 millones.

Otras contribuciones para los costos de las delegaciones y un aumento en las asignaciones de entradas para los equipos también forman parte del incremento total.

"La FIFA está orgullosa de encontrarse en la posición financiera más sólida de su historia, lo que nos permite ayudar a todas nuestras asociaciones miembro de una manera sin precedentes", dijo el presidente del organismo rector del fútbol, Gianni Infantino, en un comunicado.

"Este es un ejemplo más de cómo los recursos de la FIFA se reinvierten en el fútbol", agregó.

Se estima que la FIFA ingresará alrededor de 13.000 millones de dólares en el actual ciclo de cuatro años del Mundial, que concluye con la Copa del Mundo más grande de la historia.

El premio en metálico de la FIFA para el Mundial 2026 anunciado el año pasado ya había superado el dinero entregado en Catar 2022, con un aumento del 50%.

Según las cifras anunciadas el año pasado, la selección ganadora del Mundial recibirá 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 33 millones. El equipo que termine en tercer lugar recibirá 29 millones de dólares y el cuarto 27 millones.

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