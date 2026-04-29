Atlético y Arsenal dejan todo en el aire en su semifinal de Champions

Momento de acción del partido entre el Atlético de Madrid y Arsenal en la Copa Uefa Champions League. ( FUENTE EXTERNA )

El Atlético de Madrid y el Arsenal igualaron 1-1 este miércoles en su pulso de la ida de semifinales de la Liga de Campeones europea, dejando todo por decidir para la próxima semana en Londres.

Un penal transformado por el sueco Viktor Gyökeres (44') adelantó a los Gunners, pero otra pena máxima, marcada por el argentino Julián Álvarez (56') equilibró la eliminatoria, que conserva toda la emoción antes del segundo y definitivo asalto.

Los rojiblancos pueden seguir soñando con llegar a su primera final de Champions desde la que perdieron en 2016 por penales contra el Real Madrid.

La peor noticia para el conjunto de Diego Simeone de cara a la vuelta fue la lesión de Julián Álvarez, que tuvo que retirarse con molestias en un tobillo (75').

De no poder estar la próxima semana en Londres, su baja sería un duro golpe para el ataque rojiblanco en el partido definitivo.

Frente a la locura vista el martes entre el PSG y el Bayern de Munich, los otros dos aspirantes a estar en la final de Budapest, Arsenal y Atlético presentaron un partido mucho más controlado, que se aceleró en el segundo tiempo.

Bien armados atrás, los dos conjuntos trataron de evitar cualquier sorpresa sobre el césped del Metropolitano este miércoles especialmente en los primeros 45 minutos.

- Control sin mordiente -

El Arsenal se hizo con el control del balón, pero en un dominio estéril sin encontrar el modo de penetrar el muro defensivo montado por el Atlético.

Los rojiblancos intentaron buscar sus oportunidades en unos pocos contraataques, aunque sólo contaron con un disparo de Julián Álvarez desde el balcón del área que paró el portero David Raya (14).

El partido parecía encaminarse al descanso con un empate cuando el central David Hancko derribó a Gyökeres provocando un penal que transformó el propio atacante sueco (44).

El Atlético sacó su modo ofensivo al volver del descanso, llevado por Antoine Griezmann, que apenas había entrado en juego en los primeros 45 minutos.

En cuanto el francés, que jugó su último partido de Champions como rojiblanco en el Metropolitano, tomó el control, el Atlético se transformó.

Los rojiblancos dieron un paso adelante presionando arriba al Arsenal, que acabó sufriendo para salir de su área.

Julián Álvarez avisó con un gran disparo de falta desde la frontal que dio en el lateral de la red (49).

El extremo nigeriano Ademola Lookman disparó a bocajarro un tiro que rechazó Raya. Griezmann recogió el rechace pero su tiro en boca de gol lo desvió un defensa (53).

- Julián iguala -

En medio del vendaval local, una mano de Ben White en el área fue castigada con un penal que transformó Álvarez (56).

Con la igualada en el marcador, el Atlético siguió atacando a un arsenal, que prácticamente despareció del campo.

Las ocasiones se sucedieron para los locales con un disparo al larguero de Griezmann (63) u otro tiro prácticamente solo ante el portero de Lookman para lucimiento de David Raya (74).

El Arsenal consiguió tomar aire con las entradas de Gabriel Jesús, Saka y Trossard (65), ayudado por el parón de unos minutos para revisar un penal a favor de los 'Gunners', que el árbitro acabó anulando tras ir a verlo al VAR.

En la que fue prácticamente la única ocasión del Arsenal en la segunda parte, Cristhian Mosquera soltó un disparo que sacó Oblak (86).

Los 'Gunners' lograron convertir los últimos minutos en un intercambio de golpes, pero el marcador ya no se movió.

gr/dr