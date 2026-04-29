Hakimi, del PSG, se perderá la semifinal de vuelta de Champions por lesión

El defensa del PSG Achraf Hakimi se perderá la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, la próxima semana ante el Bayern Munich, por una lesión en el muslo derecho, anunció el club francés este miércoles.

Detalles confirmados sobre la lesión de Achraf Hakimi

Este percance físico, que le tendrá fuera del terreno de juego "las próximas semanas", arroja además dudas sobre las perspectivas de Hakimi para el Mundial 2026 (11 junio-19 julio), donde está llamado a ser el líder de Marruecos.

El lateral marroquí se dañó en la parte trasera del muslo derecho en los últimos minutos (88') de la espectacular ida de semifinales de la Champions, en la que el PSG ganó 5-4 al Bayern Múnich el martes en París.

Su equipo ya había realizado todos los cambios y Hakimi, de 27 años, terminó el encuentro a pesar de su lesión.

Preguntado después del partido por su jugador, el entrenador español Luis Enrique dijo que prefería "no avanzar nada" sobre una estimación de la gravedad del problema.

"Veremos cuál es su estado" el miércoles, apuntó, mientras que el capitán brasileño del equipo, Marquinhos, relativizaba entonces al hablar de simples "calambres".

Las pruebas médicas realizadas este miércoles concluyeron que sí tiene "una lesión" en los isquiotibiales del muslo derecho.

Repercusiones y sustituciones en el PSG para la semifinal

Hakimi ya fue baja varias semanas en el último tramo de 2025, en aquel caso por un esguince de tobillo.

Warren Zaïre-Emery se perfila como su sustituto en el PSG y su reposicionamiento parece dar entrada al español Fabián Ruiz en el dibujo del once de los parisinos para ese crucial duelo de las semifinales europeas.

El arquero Lucas Chevalier, actualmente suplente de Matveï Safonov, se lesionó también en el muslo derecho e igualmente estará de baja "las próximas semanas", precisó también el cuadro francés.

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