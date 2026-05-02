El histórico Schalke 04 regresa a la Bundesliga

Jugadores del Schalke 04 celebran el triunfo en la Bundesliga ( AFP )

Luego de tres temporadas en la segunda alemana, el histórico Schalke 04 aseguró este sábado su regreso a la Bundesliga merced a su victoria 1-0 en casa ante el Fortuna Düsseldorf.

El Schalke ganó con un gol de Kenan Karaman en la primera parte.

Impacto y reacciones tras el ascenso del Schalke 04

Con este triunfo, el club de la cuenca del Ruhr ya no puede terminar por debajo del 2º puesto, porque tiene diez puntos de ventaja sobre el 3º, el Hanóver (67 por 57), al que solo le quedan tres partidos por jugar.

Inmediatamente después del pitido final, los 62.500 espectadores presentes en el estadio Veltins-Arena, en Gelsenkirchen, celebraron el ascenso de los Königsblauen (los Azul Real, el color de la camiseta del Schalke), tres años después del descenso, en 2023.

Tras dos temporadas decepcionantes (10º puesto en 2023/2024 y 10º puesto en 2024/2025), este curso se instalaron en el top 2 de la segunda división alemana a principios de octubre y no lo abandonaron.

A finales de enero se reforzaron con la llegada del internacional bosnio Edin Dzeko (6 goles, 3 asistencias en 8 partidos), que regresó el sábado para disputar los últimos 20 minutos, después de no jugar desde que se lesionó en un hombro en la repesca victoriosa para el Mundial 2026 contra Italia a finales de marzo.

Siete veces campeón de Alemania entre 1934 y 1958 y cinco veces ganador de la Copa de Alemania (la última en 2011), el Schalke ganó la Copa de la UEFA en 1997 y es uno de los dos grandes clubes de la región industrial alemana del Ruhr, junto con el Borussia Dortmund.

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