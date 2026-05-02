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El Barcelona gana 2-1 a Osasuna y acaricia el título de Liga

Los goles de Robert Lewandowski (81) y Ferran Torres (86) dan la opción a los azulgranas de revalidar el título

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    El Barcelona gana 2-1 a Osasuna y acaricia el título de Liga
    Barcelona se acerca a ganar el título de LaLiga (AFP)

    El FC Barcelona dio este sábado un paso más para ganar LaLiga este fin de semana al ganar 2-1 a Osasuna en la 34ª fecha del campeonato español.

    Los goles de Robert Lewandowski (81) y Ferran Torres (86) dan la opción a los azulgranas de revalidar el título el domingo si el Real Madrid no gana en el campo del Espanyol.

    Situación en la clasificación de LaLiga

    Líder liguero, el Barcelona se sitúa a 14 puntos del equipo blanco, segundo clasificado, a falta de sólo cuatro jornadas y doce puntos por disputarse cuando finalice la actual fecha.

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    • Todo lo que no sea ganar el domingo dejará al Real Madrid sin posibilidad de colmar la ventaja.

    gr/iga

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