El Vilarreal se aseguro puesto en la Copa UEFA Champions de este año ( FUENTE EXTERNA )

El Villarreal golea 5-1 al Levante y se asegura plaza de Champions</app-story-title>

¿Cómo aseguró el Villarreal su plaza en la Champions?

El Villarreal goleó 5-1 al Levante este sábado en la 34ª jornada liguera, afianzándose en la tercera plaza y asegurando un lugar en la Champions la próxima temporada.

El Submarino Amarillo tiene ahora 18 puntos sobre el quinto clasificado, el Betis, a falta de doce puntos por jugar una vez finalice la actual jornada.

De esta manera, el Villarreal se asegura acabar la temporada entre los cuatro primeros asegurando su plaza para la máxima competición continental de clubes.

Situación actual de LaLiga y próximos partidos decisivos

Georges Mikautadze firmó un doblete (38', 68') para el Villarreal, que completó su cuenta con los goles de Alberto Moleiro (62'), Tajon Buchanan (87') y Pepe (90').

Carlos Espí marcó para el Levante (51'), que sigue metido en puestos de descenso, a tres puntos de la salvación.

El Barcelona, que podría ganar LaLiga este fin de semana, visita a Osasuna en el último partido del Sábado.

El Real Madrid, por su parte, se enfrentará el domingo al Espanyol.

Si los blancos pierden y el Barça gana este sábado, los azulgrana se proclamarán matemáticamente campeones de LaLiga.

gr/mcd