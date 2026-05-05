Luis Enrique cree que la vuelta ante el Bayern "no será diferente" a la ida

El entrenador del PSG, Luis Enrique, consideró este martes que la semifinal de vuelta de la Liga de Campeones ante el Bayern Munich "no será diferente" del espectacular juego de ida, debido a que su rival es "un equipo sensacional" que será un "desafío" para el club francés.

Pregunta: ¿Van a gestionar el marcador tras su corta victoria (5-4) en la ida?

Respuesta: "Lo que siempre señalamos, como entrenador, es la diferencia entre el primer y el segundo partido, porque el primer resultado está ahí. Pero en este caso, no puedo decir que vaya a ser diferente. Ninguno de los equipos acepta que el otro sea mejor, y eso puede dar lugar de nuevo a un partido divertido".

P: ¿Van a cambiar cosas?

R: "Siempre buscamos hacerlo mejor, mejorar, pero en nuestros cuatro partidos anteriores, con el Bayern de Kompany, también hubo resultados normales (2-0 en el Mundial de Clubes, 1-2 en la fase de liga de Champions). No necesitamos defender un resultado, ya que nuestro objetivo es salir a ganar. Es un desafío. Hemos hecho un muy buen trabajo hasta ahora, y es el momento de dar un pequeño extra para llegar a esta final".

P: ¿Se espera un partido tan loco como el de la semana pasada?

R: "Da igual lo que yo espere. Será un partido de altísimo nivel entre los dos mejores equipos de Europa, y con la idea de llegar a la final. Es un escenario apasionante para todo el mundo. Sentimos admiración por el Bayern, es una motivación para mostrar nuestro mejor nivel, en un ambiente increíble, contra un equipo sensacional".

P: Volver al Allianz Arena, donde ganaron la Liga de Campeones el año pasado, ¿es una motivación adicional?

R: "Ya estamos al 100%, no hace falta tener más, pero son buenos recuerdos, y volver a Múnich será siempre un verdadero placer, porque podemos recordar lo que vivimos".

P: ¿Ha podido hacer que bajen las emociones de sus jugadores tras el partido de la semana pasada?

R: "Después de haber jugado este tipo de partido contra un rival así, el más fuerte al que nos hemos enfrentado nunca, y con ese resultado sorprendente para todo el mundo, y para nosotros también, lo primero que busco transmitir es recordar que hemos ganado, que tenemos una pequeña ventaja pero que no significa nada, porque ambos equipos tuvieron sus momentos. Es muy importante controlar las emociones".

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