La FIFA anuncia el fin de su histórica asociación con Panini

Imagen panorámica del New Jersey Stadium, sede de algunos partidos del Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. ( AFP )

La FIFA finalizará más de medio siglo de asociación con la empresa italiana Panini, creadora de los emblemáticos álbumes de cromos adhesivos del Mundial, al sustituirla a partir de 2031 por la estadounidense Fanatics.

FIFA y Fanatics firmaron un contrato de licencia exclusiva y a largo plazo "para coleccionables tanto físicos como digitales, incluidos juegos de cartas y cromos", indicó este jueves el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado.

¿Qué implica el fin de la alianza entre FIFA y Panini?

"Gracias a esta colaboración, se ofrecerán a los aficionados nuevos productos, como el programa de parches de camisetas", señaló el texto.

El acuerdo con Fanatics, cuya actividad abarca desde las cartas coleccionables hasta las apuestas deportivas, marca el fin de una colaboración de seis décadas con Panini, empresa con sede en Módena.

Creada a comienzos de la década de 1960 por los cuatro hermanos Panini, la compañía ha contado con una exclusividad con la FIFA para los álbumes de la Copa del Mundo desde 1970.

La última edición mundialista de esta alianza será la de 2030, que hospedarán Marruecos, Portugal y España.

Panini no respondió a solicitudes de comentarios por parte de la AFP.

De su lado Michael Rubin, fundador y director general de Fanatics, celebró este "día histórico" para la empresa.

Detalles del nuevo acuerdo entre FIFA y Fanatics

"Ningún otro deporte ofrece el potencial de crecimiento internacional del fútbol", declaró.

Fanatics ya es socia de la FIFA para la comercialización de productos del Mundial de 2026, que se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

La ampliación de esta alianza marca una nueva etapa en la voluntad de la FIFA de conectar con jóvenes audiencias, después de haberse asociado con la red social TikTok, con la plataforma YouTube y de acreditar a creadores de contenido para cubrir los partidos de este Mundial.

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