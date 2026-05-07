Barcelona-Real Madrid, un clásico que vale una Liga

Vinicius celebra luego de marcar gol en un partido de LaLiga de España. ( AFP )

El Real Madrid, en plena tormenta interna, visita el domingo al Barcelona en un clásico liguero en el Camp Nou, en el que sólo le vale la victoria para evitar que los azulgrana sean campeones.

Los merengues lograron apurar sus opciones el pasado fin de semana al ganar al Espanyol 2-0, lo que evitó que el Barça revalidara ya el título de LaLiga tras su triunfo sobre Osasuna.

El Barça tiene ahora su primera oportunidad dependiendo de sí mismo para ser campeón para lo que le basta hacer tablas.

El equipo azulgrana encabeza LaLiga con 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de cuatro jornadas y doce puntos por disputarse.

De esta manera, una derrota o un empate dejaría a los blancos sin opciones y daría el título a los azulgranas por segundo año consecutivo.

El Real Madrid llegó líder y se impuso en el clásico de octubre en el Santiago Bernabéu 2-1, pero luego inició una caída que le relegó a una segunda posición que no ha podido remontar.

"Sabemos que la temporada no ha sido como queríamos", admitió el delantero del Real Madrid Vinícius, a la televisión de su club tras su doblete contra el Espanyol.

- La duda de Mbappé -

Pero el clásico es "un partido que nos encanta jugar y a ver si podemos ganar", añadió 'Vini'.

No estará en el partido el mediocampista uruguayo Fede Valverde, que sufrió un "traumatismo craneoencefálico" en un altercado violento este jueves con su compañero Aurélien Tchouameni, que ha revuelto las aguas en el club merengue a solo tres días de la visita al Camp Nou.

Más allá de ese comentado incidente, la duda en el equipo blanco es si Vinícius estará acompañado en ataque por el francés Kylian Mbappé, centro de la polémica en los últimos días por su salidas de España mientras se reponía de una lesión muscular.

El francés volvió a ejercitarse con sus compañeros este jueves y "completó parte del entrenamiento con el grupo", informó el Real Madrid en un comunicado.

Mbappé no pasa por su mejor momentos en el club y los más críticos sospechan que el galo ya piensa sólo en el Mundial.

La victoria blanca en el Camp Nou serviría para retrasar un título, pero sólo una auténtica debacle de aquí a final de temporada puede impedir que acaba en manos azulgranas.

Y supondría una de las escasas alegrías para los seguidores blancos en una temporada en la que se acumulan decepciones.

Por detrás, el Betis sigue defendiendo su quinta plaza, que este jueves se confirmó que será clasificatoria para la próxima Liga de Campeones, gracias al coeficiente UEFA que garantiza el pase del Rayo Vallecano a la final de la Conference League.

El equipo de Manuel Pellegrini se enfrenta a la Real Sociedad (9º), que sigue soñando con alcanzar los puestos europeos.

A seis puntos del Betis, el Celta tiene un complicado desplazamiento al campo del Atlético de Madrid (4º) el sábado.

Los gallegos no renuncian a seguir persiguiendo al Betis tras ganar 3-1 al Elche y poner fin a tres derrotas consecutivas.

- Dramático duelo en Sevilla -

La lucha por evitar el descenso se aprieta en la cola donde, con el colista Oviedo prácticamente desahuciado, hasta ocho equipos se aprietan en seis puntos.

El Sevilla, cuya victoria por la mínima contra la Real Sociedad sacó del descenso, recibe el sábado al Espanyol en un duelo de necesitados.

"Este resultado solo nos permite mantenernos vivos, lo del sábado es más final", dijo el técnico del Sevilla, Luis García Plaza, tras ganar a la Real Sociedad.

El equipo sevillista marca ahora la salvación con sólo un punto de ventaja sobre el Alavés, el primer equipo de descenso a Segunda División.

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