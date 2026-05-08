La Copa Malta Morena de fútbol regresa a Santiago con una intensa jornada de fin de semana

Momento de acción del partido entre Babeque y San Judas Tadeo en la Champions de la Copa Malta Morena de Fútbol 2026 ( FUENTE EXTERNA )

La emoción y el talento del fútbol juvenil volverán a apoderarse de Santiago este fin de semana con el regreso de la Copa Malta Morena de fútbol, que celebrará una nueva jornada de competencia en el campo alterno de Cibao FC.

Los mejores equipos escolares del país se darán cita los días sábado 9 y domingo 10 de mayo, en una programación que reunirá partidos de las categorías U18 masculina, U18 femenina y U15 masculina.

La jornada sabatina iniciará desde las 9:00 de la mañana con el enfrentamiento entre Mindful Community y Cefam en la categoría U18 masculina. Más adelante, Carol Morgan enfrentará a Sagrado Corazón en femenino, mientras que Da Vinci chocará con Lux Mundi y Continental se medirá a Iberia en masculino.

Durante la tarde también habrá acción femenina con los partidos Babeque ante Iberia y Ashton School frente a Conexus, además del duelo U15 en la rama masculina entre O&M Hostos y Da Vinci.

La jornada dominical

El domingo continuará la actividad desde las 9:00 de la mañana con el Instituto Iberia enfrentando a San Judas Tadeo, seguido por el choque entre Saint Joseph y Conexus. En la tanda vespertina, Emiliano Tejera jugará contra Carol Morgan, Babeque se medirá a Continental y Saint Thomas enfrentará a Carol Morgan en femenino.

La programación concluirá con los encuentros Saint Joseph ante Sagrado Corazón en femenino y el duelo U15 masculino entre Oasis y La Salle Santiago.

La Copa Malta Morena de fútbol se sigue consolidando como una de las principales plataformas para el desarrollo del fútbol escolar en el país, reuniendo a cientos de atletas de distintas provincias en un ambiente de competencia, integración y crecimiento deportivo.