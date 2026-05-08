El Real Madrid multa de 500.000 euros a Tchouaméni y Valverde a dos días del clásico

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron enfrentamientos que revelan los problemas internos en el camerino merengue. ( AFP )

El Real Madrid multó este viernes con 500.000 euros (588.000 dólares) a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, tras el altercado que acabó con el uruguayo en el hospital con un traumatismo craneoencefálico, a las puertas de visitar al Barcelona el domingo.

"El Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador", informó el club merengue en un comunicado.

Los dos jugadores se mostraron arrepentidos y se disculparon entre ellos en su comparecencia este viernes ante el encargado de instruir el expediente disciplinario abierto en su contra, según explicó la entidad en su comunicado.

"Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna", añadió.

El Real Madrid ha dado por cerrado el caso con una fuerte sanción económica, pero sin castigo deportivo.

Tchouaméni y Valverde protagonizaron el jueves un altercado, que terminó con el breve paso del uruguayo por un centro hospitalario para ser atendido.

Presentado por los medios como una pelea, Valverde afirmó en un mensaje en Instagram que sólo fue una discusión sin que llegaran a las manos.

Durante la disputa, "golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente", explicó Valverde.

El uruguayo se encuentra de baja por "un traumatismo craneoencefálico" por el que deberá guardar reposo unas dos semanas por lo que se perderá el Clásico del domingo en el Camp Nou, en el que el Barcelona puede proclamarse campeón de LaLiga.

- Frustración -

"Lo siento de verdad porque esta situación me duele, y el momento que estamos atravesando me duele", había afirmado el Pajarito en su comunicado del jueves.

"Lo que ocurrió esta semana en el entrenamiento es inaceptable", afirmó por su parte Tchouaméni este viernes en su cuenta de Instagram, pidiendo perdón a la afición y al club.

Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete (2ª división) y de la Liga de Campeones europea por el Bayern Munich en cuartos de final, al Real Madrid sólo le quedan ínfimas opciones de ganar LaLiga española.

Segundo de la clasificación liguera a once puntos de los azulgranas a falta de cuatro jornadas y doce puntos por jugar, sólo una victoria blanca puede mantener esas escasas esperanzas del equipo de Álvaro Arbeloa.

Aunque tendría que esperar también una auténtica debacle culé de aquí a final de campeonato para que el Barça no vuelva a levantar el título.

El Real Madrid se encamina hacia un segundo año consecutivo sin títulos, lo que parece haber disparado la tensión y la frustración en el seno del conjunto merengue.

"Pero la frustración no puede justificarlo todo. Estos incidentes, aunque puedan darse en cualquier vestuario, no están a la altura del Real Madrid", afirmó Tchouaméni.

"Hemos desperdiciado otro año y no estaba aquí para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que necesitaba mostrar era en el campo, y siento que lo hice", aseguró Valverde en su comunicado del jueves.

"Por eso me duele y me entristece más pasar por esta situación, que me impide jugar el próximo partido debido a decisiones médicas", concluyó.

El equipo blanco se ejercitó este viernes de cara al encuentro sin Valverde, pero con Tchouaméni, que se entrenó con normalidad.

"Ahora es momento de seguir adelante, y toda nuestra atención está puesta en El Clásico y en lo que queda de temporada, para devolver al club a lo más alto, que es donde debe estar", concluyó el francés.