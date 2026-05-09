CEFAM y Da Vinci abren la jornada en Santiago con triunfos

Momento de acción del partido entre el CEFAM y el Mindful Community School en el campo alterno del Cibao FC en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La jornada matutina del sábado en la fase Champions de la Copa Malta Morena de Fútbol dejó victorias para los representativos de Cefam y el Instituto Da Vinci en la rama masculina y el Sagrado Corazón en la rama femenina.

El campo alterno del Cibao FC es el anfitrión para este fin de semana de la competencia.

En la categoría masculina U-18, Cefam mostró superioridad ofensiva al imponerse con marcador de 4-1 sobre Mindful Community School.

Justin Cuevas abrió el marcador al minuto cuatro del encuentro, Beveto Alonce logró un doblete con goles al minuto 15 y al 37 para sellar la Victoria. El otro gol del CEFAM llegó al minuto 33 de la pierna de Josep Jerez.

El único gol del Mindful lo logró Jamil Merán al minuto al 47.

En el segundo partido de la jornada el Instituto Da Vinci de Santiago venció 1-0 al Lux Mundi en la rama masculina U-18.

El único gol del partido lo marcó Fern del Da Vinci al minuto 43 del encuentro.

El Sagrado en femenino

El Sagrado Corazón de Jesús de Santiago venció 3-1 al Carol Morgan School en el cierre de la jornada matutina del sábado.

Laura Disla logró el primer gol del encuentro al minuto, y fue seguida por Nashla Contreras al minuto 24, el descuento para el Carol Morgan llegó con un tiro libre de Alicia Battle al minuto 26 del partido. Gia Fernández selló el triunfo desde el punto de penal al minuto 40 del partido.

La Copa Malta Morena sigue reuniendo a los mejores centros educativos del país en una sana competencia que se celebra en las categorías U-15 y U-18 en ambas ramas.