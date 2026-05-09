El Celta sorprende al Atlético, el Sevilla toma aire

Momento de acción del partido entre el Atlético de Madrid y el Celta en LaLiga de España ( AFP )

El Celta sigue soñando con la Champions tras ganar 1-0 al Atlético de Madrid este sábado en la 35ª fecha de LaLiga, en la que el Sevilla tomó aire al ganar 2-1 al Espanyol.

El Celta sumó una victoria importante con un gol de Borja Iglesias (62') para seguir aspirando al quinto puesto liguero, que ocupa el Betis y otorga una plaza de Champions.

"Estamos muy contentos de seguir metidos en esa pelea (por la Champions) y vamos a intentarlo", dijo Iglesias a DAZN tras el partido.

Los gallegos acertaron en la que prácticamente fue su única ocasión clara en un partido, dominado por el Atlético, recién eliminado en semifinales de la Champions el martes por el Arsenal.

"En estos momentos más que nada hay que gestionar", dijo el entrenador del Atlético, Diego Simeone, para el que "hoy hicimos muchas cosas para ganar, pero no entró".

El Celta, que en la primera parte no remató ni una sola vez a puerta, tuvo que esperar a la segunda parte para encontrar el gol.

Williot Swedberg metió un balón al área donde apareció Borja Iglesias para elevar el balón por encima de la salida de Jan Oblak para hacer el 1-0 (62').

Por detrás en el marcador, el Atlético se lanzó a apretar al Celta, que acabó achicando balones, pero resistió para seguir apurando sus opciones en su persecución al Betis, que empató 2-2 en el campo de la Real Sociedad.

El equipo andaluz se adelantó en un partido intenso con los goles del brasileño Antony (39') y de Abde (46').

En un continuo intercambio de golpes en el que la Real Sociedad vio anulados dos goles por fuera de juego, Orri Oskarsson acortó distancias (79') antes de que Mikel Oyarzabal hiciera el 2-2 en el descuento de penal (90+1').

El equipo vasco aún pudo poner el tercero con un remate de cabeza de Gorka Carrera que sacó con el pie el portero Álvaro Valles (90+2').

El Betis se mantiene en la quinta plaza a cuatro puntos de su perseguidor Celta a falta de tres jornadas y nueve puntos por disputarse cuando finalice la actual fecha.

"Tenemos que pasar la página, estamos cuatro puntos por delante del Celta. Tenemos tres partidos que tenemos que ganar", dijo Antony a DAZN tras el encuentro.

- El Sevilla toma aire -

Antes, el Sevilla remontó para ganar 2-1 al Espanyol dando un importante paso para alejarse del descenso.

Un gol de inglés Tyrhys Dolan (56') adelantó al Espanyol, pero Andrés Castrín (82') y Akor Adams (90+1') pusieron el 2-1 que da más oxígeno al Sevilla.

"Con 40 puntos no te salvas, hay que seguir", dijo el entrenador del Sevilla, Luis García Plaza.

El Sevilla adelantó en la clasificación al Espanyol poniéndose a tres puntos del descenso, mientras los pericos, a los que una victoria prácticamente habría garantizado la salvación, se quedan a dos.

El Espanyol, que lleva 18 jornadas sin ganar, se adelantó cuando Dolan aprovechó un balón metido al punto de penal para controlar y poner el 1-0 (56').

El conjunto catalán dio un paso atrás con el gol a favor, lo que aprovechó el Sevilla para atacar.

Castrín se metió en el área y se sacó un tiro cruzado para hacer el 1-1 ((82'), antes de que en el descuento, Adams hiciera el 2-1 (90+1').

La victoria da oxígeno al Sevilla en una apretada lucha por evitar en descenso, en el que también está inmerso el Alavés que empató 1-1 con el Elche en el primer partido del día.

La jornada se cerrará el domingo con el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, en el que los azulgranas podrían proclamarse campeones.

gr/pm