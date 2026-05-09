México adelanta el fin del año escolar por el Mundial 2026

México será sede del Mundial de Fútbol 2026 junto a Canadá y Estados Unidos ( FUENTE EXTERNA )

México adelantará más de un mes el cierre del año escolar por el Mundial de Norteamérica 2026, informó el viernes el gobierno, que recibió críticas de oenegés, empresarios y padres de familia, mientras dos estados sede del torneo rechazaron la medida.

El secretario de Educación, Mario Delgado, argumentó igualmente que la decisión obedece a una ola de calor, que afecta a varios estados del país.

México recibirá en su capital, en Guadalajara y en Monterrey partidos del Mundial, que organiza junto a Estados Unidos y Canadá.

El torneo comienza el 11 de junio y se extiende hasta el 19 de julio.

La clases ahora terminarán el 5 de junio, 40 días antes del cierre previsto. El nuevo año inicia en principio el 31 de agosto, aunque el gobierno ahora piensa adelantarlo ante las críticas.

"Vamos a salir en 5 (de junio) porque hay muchos estados ya que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial", dijo Delgado en un acto oficial en Sonora (norte). "Pero vamos a revisar la fecha de regreso".

Delgado anunció el jueves el cambio en el calendario, aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo después que se trataba de una "propuesta".

"No hay todavía un calendario definido", indicó en su conferencia de prensa diaria. "Es importante que los niños también no pierdan clases".

Sheinbaum aseguró que la medida respondía a un pedido de las autoridades educativas de los estados.

Reacciones y postura de estados sede

- Sedes rechazan adelanto -

Sin embargo, los estados de Jalisco y Nuevo León, donde se ubican Guadalajara y Monterrey, respectivamente, anunciaron que no acatarán la propuesta federal.

Jalisco decidió "mantener vigente el calendario estatal que concluye clases el 30 de junio", según un comunicado del gobierno local del partido Movimiento Ciudadano (MC), opositor a Sheinbaum.

Solo suspenderán clases durante los cuatro días en los que se celebran partidos en Guadalajara, para "atender las necesidades logísticas y de movilidad derivados de este evento internacional".

En Nuevo León, donde también gobierna MC, las clases terminarán el 19 de junio y del 22 de junio al 8 de julio "se habilitarán talleres y campamentos deportivos" para que los niños que lo requieran "puedan acudir a las escuelas en ese periodo", informó en X el gobernador, Samuel García.

Padres cuestionaron también la medida de llevar a tres meses las vacaciones de sus hijos: dicen que no fueron consultados y que deben solucionar su cuidado en este tiempo extendido.

"Adelantar el fin del ciclo escolar afectará a más de 23,4 millones de estudiantes al reducir aún más el tiempo efectivo de aprendizaje, en un contexto de rezago educativo y crecientes desigualdades", advirtió el centro de pensamiento México Evalúa en un comunicado.

El gremio empresarial Coparmex tildó la decisión de "improvisada", según un comunicado en el que advirtió que la medida altera la dinámica de las familias y genera incertidumbre en la organización laboral y productiva del país.

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